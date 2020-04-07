İspanya’da düşüş eğrisi: Dört gündür ölüm oranlarında düşüş var

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 285 bini aştı, 271 bin 870 kişi ise iyileşti. Yeni tip koronavirüs nedeniyle toplan can kayıpları ise 70 bini geride bıraktı. Avrupa’da salgının yeni merkezi olarak görülen İspanya’da ise, can kayıplarının dört gün üst üste azaldığı belirtildi.

24 MART’TAN BERİ EN DÜŞÜK BİLANÇO

İspanya’da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı dün 637 artışla 13 bin 55’e çıksa da ölü ve vaka sayısının 5 gündür düşüş eğrisinde olması dikkati çekti. Ülkede, Kovid-19 hastalarında 24 Mart’tan bu yana en düşük ölüm artışı kaydedildi. İspanya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, önceki güne göre 637 artışla toplam ölü sayısı 13 bin 55’e çıktı. Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda şimdiye kadar günlük en yüksek ölü sayısı 950 ile 2 Nisan’da açıklanırken, rakamlar bu tarihten itibaren düşüşe geçti. Koronavirüs ile bağlantılı olarak 24 Mart’ta 514, 25 Mart’ta 738, 26 Mart’ta 655, 27 Mart’ta 769, 28 Mart’ta 832, 29 Mart’ta 838, 30 Mart’ta 812, 31 Mart’ta 849, 1 Nisan’da 864, 2 Nisan’da 950, 3 Nisan’da 932, 4 Nisan 809, 5 Nisan’da 674 kişi hayatını kaybetmişti. Diğer yandan vaka sayısı ise pazar gününe nazaran 4 bin 273 artışla toplamda 135 bin 32’ye yükseldi.

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ALMANYA’DA VAKALAR 100 BİNİ AŞTI

Almanya ise, Kovid-19 vaka sayısında 100 bin sınırını aşan dördüncü ülke oldu. Ülkede, Kovid 19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1584’e, vaka sayısı ise 100 bin 132’ye yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 700 oldu. Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı ise 34’e yükseldi. Almanya, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısında ise 9. sırada bulunuyor. Öte yandan Alman Haber Ajansı (DPA), Kovid-19 salgını nedeniyle hükümetin yurt dışından ülkeye dönen Avrupa Birliği (AB) ve Alman vatandaşları için iki haftalık karantina uygulaması başlatacağını yazdı.

RUSYA’DA REKOR ARTIŞ

Öte yandan, uzun süre Kovid-19 vakalarını düşük sayılarda tutmayı başaran Rusya’da, dün rekor artış yaşandı. Rusya Koronavirüsü ile Mücadele Merkezi tarafından dün sabah saatlerinde yapılan açıklamada, ülke genelinde son 1 günde 954 vaka görülmesiyle birlikte toplam vaka sayısının 6 bin 343’e ulaştığı ifade edildi. Bu sayı Rusya’da 1 gün içerisinde görülen en yüksek vaka sayısı oldu. Ülkede Kovid-19 nedeniyle 47 kişinin hayatını kaybettiği, 406 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.