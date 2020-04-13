Koronavirüs İspanyada koronavirüs nedeniyle can kaybı 17 bini geçti
DÜNYA

İspanya'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 17 bini geçti

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 517 artarak 17 bin 489'a çıktı.

Haber Merkezi AA
İspanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
İspanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

  • Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 477 artışla toplamda 169 bin 496 oldu. Vaka sayısında dün açıklanan artış 4 bin 177 idi. Dün 619 olarak açıklanan günlük ölü sayısı ise bugün 517'ye geriledi.

Ayrıca Kovid-19 hastalarından taburcu edilenlerin toplam sayısının 2 bin 336 artışla 64 bin 727'ye çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı 145 artışla 6 bin 423'e çıktı. Kentte vaka sayısı da 548 artışla toplamda 47 bin 146 olarak açıklandı.

Madrid'in ardından İspanya'da Kovid-19 nedeniyle en fazla ölümün görüldüğü Katalonya özerk yönetiminde hayatlarını kaybedenlerin sayısının 3 bin 538 (düne göre 96 artış) olduğu belirtildi. Katalonya'da toplam vaka sayısı 34 bin 726 oldu.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: 114 bin 270 ölü
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: 114 bin 270 ölü

İspanya'da bazı sektörler bugün işbaşı yaptı

Öte yandan Kovid-19'a karşı mücadele için 26 Nisan'a kadar uzatılan olağanüstü halin kapsamı bugün itibariyle daraltıldı.

İki haftadır sektörlerin durma noktasına geldiği İspanya'da inşaat sektörü çalışanları, üretim odaklı KOBİ'ler ve küçük esnaf işbaşı yaptı.

Hükümetin talimatıyla, yerel saat ile 06.00 ila 09.00'da metro, banliyö trenleri ve merkez otobüs hatlarında halka ücretsiz maske dağıtıldı.

İspanya'da sağlık çalışanlarından toplu dua
OYNAT 00:00
İspanya'da sağlık çalışanlarından toplu dua
Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybı yaşanan ülkelerden biri olan İspanya'da bir hastanede sağlık çalışanları durumun daha kötüye gitmemesi için toplu şekilde dua etti.

İspanya'da şoke eden görüntü: Çinli kadın metro istasyonunda panolara tükürdü
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İspanya'da şoke eden görüntü: Çinli kadın metro istasyonunda panolara tükürdü
İspanya'nın başkenti Madrid'de, Çinli bir kadın metro istasyonunda sıra beklerken panoların bulunduğu duvara doğru yönelerek, panolara tükürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada yayılınca tepki büyüdü.

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