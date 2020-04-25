Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs İspanyada koronavirüs nedeniyle 381 kişi daha hayatını kaybetti
DÜNYA

İspanya'da koronavirüs nedeniyle kaç kişi öldü?

İspanya'da koronavirüs nedeniyle 381 kişi daha hayatını kaybetti

İspanya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 381 artışla 22 bin 905'e çıktı. Ülkedeki vaka sayısı ise düne nazaran 3 bin 995 artışla toplamda 223 bin 759'a ulaştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını açıkladı.

Ülkede dün 367 olarak verilen günlük ölü sayısı, bugün 378 oldu. Bakanlık bugün ilk 381 olarak açıkladığı günlük ölü sayısını daha sonra 378 olarak güncelledi.

Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayılarında en yüksek veri 950 ile 2 Nisan'da açıklanırken, o günden bu yana sayılarda düşüş görülüyor. Salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 19 Nisan'dan bu yana günlük 367- 440 aralığında yer alıyor.

SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları
KORONAVİRÜS
SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları
  • Bakanlık, salgından dolayı şimdiye kadar ölenlerin toplam sayısının 22 bin 902'ye yükseldiğini bildirdi.
  • Ülkedeki vaka sayısı ise düne nazaran 3 bin 995 artışla toplamda 223 bin 759 olarak verildi.
  • Virüsü yenen hasta sayısının da son 24 saatte 3 bin 353 artışla 95 bin 708'e çıktığı açıklandı.

Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım: Paketlerin üzerindeki yazı dikkat çekti
FOTOĞRAF 16
Title
Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde, koronavirüs salgınına karşı maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezanfektan üretildi.
Title
Bakanlık bünyesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen malzemelerin, koronavirüs salgını ile mücadele eden iki ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatı üzerine İspanya ve İtalya'ya gönderilmesine karar verildi.
Title
Üretim noktalarında paketlenen yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Üzerinde Türkiye-İspanya, Türkiye-İtalya bayrakları yan yana bulunan kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağına yüklendi.
Title
Kargo paketlerinin üzerine İtalyanca ve İspanyolca yazılan, Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle' notu yer aldı.
Title
Maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezenfektanlar, kargo uçağı A400 M ile İspanya ve İtalya'ya gönderildi. Uçak önce İspanya, ardından İtalya'ya giderek yardım malzemelerini teslim edecek.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı 
Title
Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım: Paketlerin üzerindeki yazı dikkat çekti
Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde üretilen maske, tulum ve dezenfaktanlar, askeri kargo uçağıyla İspanya ve İtalya'ya gönderildi. Kargo paketlerinin üzerine İtalyanca ve İspanyolca yazılan, Hz. Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var" sözleri ile 'Türkiye'den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle' notu yer aldı.

Kovid-19 salgınında Avrupa'da İtalya'nın ardından en fazla ölümün olduğu İspanya, ayrıca ABD'nin ardından en fazla vakanın ve en çok iyileşmenin olduğu dünyadaki ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Diğer yandan koronavirüsün sağlık personeline bulaşması sonucu gelişen vakalarda da İspanya ilk sırada yer alıyor. İstatistiklere göre İspanya'da teşhis edilen Kovid-19 vakalarının yüzde 20'sini sağlık çalışanları oluştururken, bu oran İtalya'da yüzde 10, ABD'de ise yüzde 3 olarak veriliyor.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Kovid-19'dan dolayı 14 Mart'ta başlattığı olağanüstü hali 9 Mayıs'a kadar uzatmıştı. İlk aşamada 14 yaş altı çocukların yanlarında bir aile üyesi olması şartıyla kısa süreliğine ve sadece evin 1 kilometre çevresinde sokağa çıkmasına izin veren hükümet, mayıs ortasından itibaren olağanüstü hali biraz daha gevşetmeyi planlıyor.

İspanya'da sağlık çalışanlarından toplu dua
OYNAT 00:00
İspanya'da sağlık çalışanlarından toplu dua
Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybı yaşanan ülkelerden biri olan İspanya'da bir hastanede sağlık çalışanları durumun daha kötüye gitmemesi için toplu şekilde dua etti.


Abone Ol Google News
11 Mayıstan itibaren...

11 Mayıs'tan itibaren...

AVM'lerin açılışına ilişkin açıklama geldi.
Tarih verdi

Tarih verdi

​Bilim Kurulu üyesi, rakamların ümit verici olduğunu söyledi.
48 aya çıkarıldı

48 aya çıkarıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı açıkladı.
'1999' paylaşımı <br>ve masadaki kitap

'1999' paylaşımı
ve masadaki kitap

Kısa sürede binlerce beğeni alan karenin detayları
Bakan bir daha baktı

Bakan bir daha baktı

Tokat'ta vatandaşlar enteresan doğa olayına şahit oldu.
Doğa kendine geliyor

Doğa kendine geliyor

​Kuzey Kutbu üzerindeki ozon tabakası deliği kapandı.

Bu yıl uluslararası turizm olmayacak

Bu yıl uluslararası turizm olmayacak

​İtalyan bakan duyurdu.
Bakırköy'de <br>panik anları

Bakırköy'de
panik anları

'Çantamda bomba var' deyip raylara oturdu.
Avrupa<br>imdadına koştu

Avrupa
imdadına koştu

​Hafter kaybedince, ateşkes çağrısı yaptılar.
Böcek ilacı <br>siparişi verdiler

Böcek ilacı
siparişi verdiler

İngiliz ordusundan koronavirüse karşı komik önlem.
200 milyar <br>liraya ulaştı

200 milyar
liraya ulaştı

Bakan Albayrak, destek tutarını açıkladı.
İBB'nin yapmadığı<br> yol bitmek üzere

İBB'nin yapmadığı
yol bitmek üzere

​Dünyanın gıpta ile baktığı projede hummalı çalışma.
Bir askerimiz şehit

Bir askerimiz şehit

Bölgedeki operasyonda 12 terörist etkisiz hale getirildi.
'Kim öldü' iddiası!

'Kim öldü' iddiası!

Kuzey Kore liderinin sağlık durumu merak konusu.
Tüm dünya peşinde

Tüm dünya peşinde

Varank yerli yoğun bakım solunum cihazının üretim sürecini anlattı.
KOBİ'lere destek kampanyası

KOBİ'lere destek kampanyası

​Ticaret Bakanlığı'ndan e-ticaret hamlesi geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.