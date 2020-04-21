İspanya’da son 24 saatte koronavirüsten 430 ölüm

İspanya’da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 430 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede toplam can kaybı 21 bin 282’ye yükseldi.
Ülke genelinde koronavirüs tespit edilen vaka sayısının ise 204 bin 178’e ulaştığı belirtildi.
İspanya’da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 430 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede toplam can kaybı 21 bin 282’ye yükseldi.
Ülke genelinde koronavirüs tespit edilen vaka sayısının ise 204 bin 178’e ulaştığı belirtildi.
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