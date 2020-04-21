İspanya’da son 24 saatte koronavirüsten 430 ölüm

Ekonomi

Gıda harcamaları için taksit çağrısı!

Koronavirüs salgını sonrası çok sayıda tedbir hayata geçirilirken TESK'ten dikkat çeken bir öneri geldi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gıda alışverişlerinde bireysel kartlara da geçici süreliğine taksit imkanı sağlanmasını istedi.