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Koronavirüs Ispartada 40 daire karantinaya alındı
TÜRKİYE

Isparta'da 40 daire karantinaya alındı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde aynı apartmanda yaşayan 5 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, apartmanın bulunduğu sitedeki 40 daire karantinaya alındı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Şarkikaraağaç Ulvikale Mahallesi 1212 Sokak’taki sitedeki bir dairedeki 5 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktı. Bunun üzerine sitedeki 4 blokta bulunan toplam 40 dairenin karantinaya alınması kararlaştırıldı.


İlçe Hıfzısıhha Kurulu Kaymakam Onur Yılmazer başkanlığında yaptığı olağanüstü toplantıda karantina kararını aldı. Kararda, "Ulvikale Mahallesi 1212 Sokak Birlik Siteleri 2C Blok adresinde bir dairede bulunan 5 vatandaşta Covid-19 testinin pozitif çıkmış olması nedeniyle vakaların temaslı sayısının çok olması, Covid-19 enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla karantina işlemi başlatıldı. Ulvikale Mahallesi 1212 Sokak Birlik Siteleri 2 A-B-C-D bloklarında bulunan toplam 40 daire 17 Temmuz 2020 Cuma günü saat 22.00 itibariyle ikinci bir emre kadar giriş çıkışları izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verildi" denildi.

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FOTOĞRAF 3
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