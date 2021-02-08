Koronavirüs İsrailde koronadan ölen hahamın cenaze törenine akın ettiler Vaka sayısında patlama yaşanabilir
DÜNYA

İsrail'de koronadan ölen hahamın cenaze törenine akın ettiler: Vaka sayısında patlama yaşanabilir

İsrail'de koronavirüs nedeniyle nedeniyle hayatını kaybeden Haham Wosner için tören düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı törende önlemler hiçe sayıldı. Kalabalığı kontrol altında tutabilmek için polis ekipleri tarafından barikatlar kurulsa da yeterli olmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Törende kalabalığı önlemek için barikatlar kurulsa da işe yaramadı.
Törende kalabalığı önlemek için barikatlar kurulsa da işe yaramadı.

İsrail'de koronavirüse yakalanan Haham Haim Meir Wosner, pazar günü yaşamını yitirdi. 82 yaşındaki Wosner için Bney Brak şehrinde cenaze töreni düzenlendi. İsrail polisi, 10 bin kişinin katıldığı belirtilen törendeki kalabalığı kontrol altında tutabilmek için barikatlar kurdu ancak yeterli olmadı.

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Tedbirler hiçe sayıldı

Polisle katılımcılar arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Jerusalem Post'un haberine göre, kalabalığın içinde bulunan bir polis aracı bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.

  • Sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayanlar, Haham Wosner'i son yolculuğuna uğurladı. Törendeki kalabalık, kameralara yansıdı.

Koronavirüsten ölen Başpiskoposu öperek uğurladılar
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Koronavirüsten ölen Başpiskoposu öperek uğurladılar
Karadağ Sırp Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Amfilohije, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Cenaze törenine katılanlar, Başpiskopos Amfilohije'nin salgından ölmesini umursamadan öperek uğurladı.

'Hükümet cenazeyi niye engellemedi' tepkisi

İsrail Meclisi (Knesset) üyesi Yair Lapid, Twitter hesabından cenazeye katılanların fotoğrafına yer verdiği paylaşımında, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini suçladı: "İsrail hükümeti kontrolü kaybetmek ve başkalarını suçlamak yerine neden bu cenazeyi engellemedi?" Wosner'in, geçen ay katıldığı torununun düğününde koronavirüse yakalandığı belirtildi.

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