Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs İsrailde koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
DÜNYA

İsrail'de koronavirüs vaka ve ölü sayısı

İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 100 bin 716'ya ulaşırken, can kaybı 809'a çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 809'a yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 14 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19kaynaklı can kaybının 809'a ulaştığı, 1496 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 100 bin 716'ya yükseldiği kaydedildi.

390 ağır hasta var

Açıklamada ayrıca, hastalardan 390'ının durumunun ağır olduğu, 77 bin 785 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de günlük vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Kovid-19 salgınında vaka sayısı açısından ülke nüfusuna oranla dünyanın en yüksekleri arasında olduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulunmuştu.

İspanya'da tehlikeli yükseliş: Son üç gündür koronavirüs vaka sayıları 3 binin üzerinde seyrediyor
KORONAVİRÜS
İspanya'da tehlikeli yükseliş: Son üç gündür koronavirüs vaka sayıları 3 binin üzerinde seyrediyor
Abone Ol Google News
İspanyada tehlikeli yükseliş

İspanya'da tehlikeli yükseliş

​Son üç günün koronavirüs vaka sayıları korkutuyor.
MHP paylaştı

MHP paylaştı

​Bugün Karadeniz hakikaten çırpınıyor.
Bunlar hep alg

Bunlar hep 'alg'

​Haliç kıyısında oluşan yeşillik havadan görüntülendi.

Sağlıklı Ev projesini anlattı

Sağlıklı Ev projesini anlattı

Dünyada deniz manzarasının yerini orman manzarası aldı

İşte ilk fotoğraf

İşte ilk fotoğraf

Türkiye nefesini tuttu, müjdeyi bekliyor...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.