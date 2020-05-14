İşsiz kalan vinç operatörü sevenleri kavuşturuyor

Koronavirüs sebebiyle evlerine kapanan milyonalarca insan aileleri ve sevdikleriyle görüşemiyor. Belçika'daki bir vinç operatörü vinciyle sevenleri kavuşturuyor.

Bu sefer de Belçika’da koronavirüs nedeniyle işleri kesilen vinç operatörü Tristan Van den Bosch, apartmanın farklı katlarında oturan ve birbirlerini göremeyen aile üyelerini vinç ile pencerelerden görüştürmeye başladı.

Huzurevinde kalan 88 yaşındaki bir akrabasını gören bir kadın, “Haftalardır onu göremiyordum. Çok duygulandım” dedi.

Daha önce Portekiz’de de Figueria da Foz adlı bir vinç operatörü bir huzurevinde kalan 150 kişiye ücretsiz olarak aynı hizmeti sunmuştu.