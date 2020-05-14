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Koronavirüs İşsiz kalan vinç operatörü sevenleri kavuşturuyor
DÜNYA

İşsiz kalan vinç operatörü sevenleri kavuşturuyor

Belçika’da işsiz vinç operatörü, izolasyon nedeniyle birbirini göremeyenleri kavuşturuyor.Tristan Van den Bosch, apartmanın farklı katlarında oturan ve birbirlerini göremeyen aile üyelerini vinç ile pencerelerden görüştürmeye başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Vinç operatörü uzun süredir birbirlerini görmeyen kişileri buluşturuyor.
Vinç operatörü uzun süredir birbirlerini görmeyen kişileri buluşturuyor.

Koronavirüs sebebiyle evlerine kapanan milyonalarca insan aileleri ve sevdikleriyle görüşemiyor. Belçika'daki bir vinç operatörü vinciyle sevenleri kavuşturuyor.

Bu sefer de Belçika’da koronavirüs nedeniyle işleri kesilen vinç operatörü Tristan Van den Bosch, apartmanın farklı katlarında oturan ve birbirlerini göremeyen aile üyelerini vinç ile pencerelerden görüştürmeye başladı.

Huzurevinde kalan 88 yaşındaki bir akrabasını gören bir kadın, “Haftalardır onu göremiyordum. Çok duygulandım” dedi.

Daha önce Portekiz’de de Figueria da Foz adlı bir vinç operatörü bir huzurevinde kalan 150 kişiye ücretsiz olarak aynı hizmeti sunmuştu.

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