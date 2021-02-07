Koronavirüs İstanbul birinci
TÜRKİYE

​İstanbul birinci​

İstanbul birinci

Kovid-19’a karşı aşılama maratonunda 25 günü geride bırakan Türkiye, 2 milyon 600 bin dozu aşarken İstanbul, Ankara, İzmir gibi nüfusu kalabalık olan iller uygulamada da başı çekiyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19’a karşı aşılama maratonunda 25 günü geride bırakan Türkiye, 2 milyon 600 bin dozu aşarken İstanbul, Ankara, İzmir gibi nüfusu kalabalık olan iller uygulamada da başı çekiyor.

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Sağlık Bakanlığının planladığı takvime göre ilerleyen aşılamada 30 büyükşehirden bazılarında aşılamada son durum dün saat 15:00 itibariyle şöyle:

  • Adana’da 61 bin 822, Ankara’da 238 bin 331, Antalya’da 78 bin 130, Balıkesir’de 58 bin 488, Bursa’da 89 bin 448, Diyarbakır’da 30 bin 341, Erzurum’da 18 bin 697, Gaziantep’te 36 bin 729, İstanbul’da 441 bin 438, İzmir’de 172 bin 150, Kayseri’de 46 bin 199, Kocaeli’de 54 bin 518, Mardin’de 9 bin 554, Sakarya’da 26 bin 150, Trabzon’da 35 bin 187, Van’da 17 bin 669 kişi aşılandı.

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30 büyükşehir dışında kalan 51 ilde ise toplam 580 bini aştı. 81 şehir arasında nüfusu en az olan Bayburt, aşı uygulamasında da sona geliyor. Bu ilde 2 bin 61 kişi aşılandı.

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