İşte Türkiye'nin aşıları:  18 aşımız DSÖ’de kayıtlı dördü klinik aşamada

Kovid-19 salgınıyla birlikte yerli aşı geliştirme çalışmalarına hemen başlayan Türkiye, hem aşı konusunda önemli aşamalar kaydetti, hem de “milli ilaç ve tıbbi teçhizat hamlesi”nin altyapısını kurdu. Türkiye’nin Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) kayıtlı 18 aşı çalışması var. Aşı adaylarının 4’ü klinik aşamada bulunuyor.

FAZ 3’E GEÇTİ

Bunlardan biri olan Erciyes Üniversitesi’nde Prof. Dr. Aykut Özdarendeli tarafından geliştirilen aşının Faz-2 aşaması bitti. Faz-2 raporlaması da 30 Nisan’da tamamlandı. Mayıs ayı sonunda Faz-3 aşılamaları başlayacak.

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ÜÇ AŞI FAZ-1’DE

Koçak Farma aşısının Faz-1 çalışmasının ay sonunda tamamlanması bekleniyor. ODTÜ ve Bilkent’in geliştirdiği VLP aşısının Faz-1 çalışması 24 Mayıs’ta sona erecek. Selçuk Üniversitesi’nin geliştirdiği aşısının Faz-1 aşılamaları 25 Nisan’da başladı.

DEVRİM OLACAK

Bunların dışında Nanografi A.Ş.’nin geliştirdiği ve burundan sprey olarak uygulanan nazal aşı, aşıda devrim niteliği taşıyor. Nazal aşıda bu ay sonunda klinik çalışmalar başlayacak.

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İKİ ADAY İÇİN BAŞVURU

Bu arada Acıbadem Labcell A.Ş.’de Prof. Dr. Ercüment Ovalı tarafından geliştirilen inaktif aşı adayı ve Ankara Üniversitesi'nde Prof. Dr. Hakan Akbulut tarafından geliştirilen adenovirüs tipi aşı adayı için de araştırmacılar, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna başvurularını yaptı. Bu iki aşı için de Faz aşamasına geçmeye yönelik çalışmalar devam ediyor. En kısa zaman içerisinde bu aşılardan da güzel haberler gelecek.

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FUAT OKTAY BULUŞTURDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, aşı üretimini hızlandırmak için hem aşı çalışmalarını yapanları hem de üreticileri bir araya getirdi. 26 Mart’ta Külliye’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan geniş katılımlı toplantıda yerli aşı üretimini hızlandıracak önemli kararlar alındı. TÜBİTAK’ın oluşturduğu aşı platformunda da tüm araştırmacılar birbirleriyle bilgilerini paylaşıyorlar.

HEDEF 14. AŞI OLMAK

Planlamalar yolunda giderse eylül ayında Türkiye ilk yerli aşıya sahip olacak. Yıl sonuna kadar da birkaç aşımızın olması bekleniyor. Dünyada halen 13 aşı acil kullanım onayı aldı. Hedef acil kullanım onayı alan 14. aşının Türk aşısı olması.

YERLİ İLAÇTA SIÇRAMA