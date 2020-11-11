Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs İtalya başa dönüyor Koronavirüs bulaşan kişi sayısı 1 milyonu geçti
DÜNYA

İtalya'da koronavirüs ne durumda?

İtalya başa dönüyor: Koronavirüs bulaşan kişi sayısı 1 milyonu geçti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bugüne kadar virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 28 bin 424'e çıktı. Ülkede son 24 saatte 623 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti. Bugünkü ölü sayısı, 638 kişinin hayatını kaybettiği 6 Nisan'dan bu yana kaydedilen en yüksek sayı oldu. Bu arada, ülkede doktor ve hemşire birlikleri, hastane kapasitelerinin zorlanmaya başladığına işaret etmeye devam ediyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 32 bin 961 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan bugüne kadar geçen 9 aylık sürede ülkede virüsün bulaşan kişi sayısı 1 milyon 28 bin 424 oldu.

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 52 milyonu geçti
KORONAVİRÜS
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 52 milyonu geçti

6 Nisan'dan bu yana ilk kez

  • Aktif Kovid-19 hasta sayısı 613 bin 358'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 81'e ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 623 artarak, 42 bin 953'e yükseldi. Bugünkü ölü sayısı, 638 kişinin hayatını kaybettiği 6 Nisan'dan bu yana kaydedilen en yüksek sayı oldu. İyileşenlerin sayısı ise 9 bin 90 artarak, 372 bin 113'e çıktı.

Koronavirüs aşısının arkasındaki iki Türk: Çay demleyerek kutladık
DÜNYA
Koronavirüs aşısının arkasındaki iki Türk: Çay demleyerek kutladık

Rusya’dan Kovid-19 aşısı açıklaması: Bizimkisi yüzde 92 etkili
DÜNYA
Rusya’dan Kovid-19 aşısı açıklaması: Bizimkisi yüzde 92 etkili

Sahra hastanesi kuruluyor

Bu arada, ülkede doktor ve hemşire birlikleri, hastane kapasitelerinin zorlanmaya başladığına işaret etmeye devam ediyor. En çok vaka artışının olduğu, dolayısıyla hastanelerde yer kalmadığı belirtilen kuzeydeki Piyemonte Bölgesi'nin başkenti Torino'da, Juventus Futbol Kulübü stadının çevresine İtalyan ordu birliklerince sahra hastanesi kurulmaya başlandı. Kentte daha önce bir kilise de yataklar konularak Kovid-19 hastalarına sunulmuştu.

Abone Ol Google News
Tablo giderek kötüleşiyor

Tablo giderek kötüleşiyor

​Türkiye'nin koronavirüsle son 24 saati açıklandı.
Vodafone Parkta maç başladı

Vodafone Park'ta
maç başladı

A Milli Takımımız hazırlık maçında Hırvatistan'la karşılaşıyor.
Türkiye ve Rusyadünyayı şekillendiriyor

Türkiye ve Rusya
dünyayı şekillendiriyor

Avrupa basınında Karabağ zaferi.
Biz kapalı kapılar <br>ardında iş yapmayız

Biz kapalı kapılar
ardında iş yapmayız

​AK Parti'den İYİ Partili Özdağ'ın iddialarına sert tepki.

Pentagon, Trump'ın gitmesini bekleyemedi

Pentagon, Trump'ın gitmesini bekleyemedi

Kritik görevlere YPG sempatizanları atandı.

Çay demleyerek kutladık

Çay demleyerek kutladık

​Dünya onları konuşuyor: İşe bisikletle gidip gelen iki milyarder Türk

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nahçıvan ve Azerbaycan arasında yol inşa edilecek.
Kiracı değil işgalci

Kiracı değil işgalci

​Badana bahanesiyle anahtarı alıp eve girdi bir türlü çıkmıyor...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.