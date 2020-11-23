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Koronavirüs İtalyada Kovid-19dan ölenlerin sayısı 50 bini geçti
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İtalya'da koronavirüs ne durumda?

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 50 bini geçti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 630 artarak, 50 bin 453'e yükseldi. Öte yandan Sağlık Bakanı Danışmanı Prof. Walter Ricciardi, katıldığı televizyon programında, son bir ayda doktor ve hemşirelerden 27 bin sağlık çalışanına Kovid-19 bulaştığını belirterek, "Şu anda İtalya'daki hastaneler üzerindeki baskı korkunç. Bu baskı devam ederse sadece hastaları iyileştirmeyi imkansız hale getirmekle kalmıyor aynı zamanda cepheden de ayrılmak durumunda kalıyorlar" dedi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İtalya Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 22 bin 930 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 431 bin 795 oldu.

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  • Haftalardır yükselen aktif Kovid-19 hasta sayısı da bugün uzun bir aradan sonra 805 bin 947'den 796 bin 849'a geriledi. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise sadece 9 artarak, 3 bin 810'a çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 630 artarak, 50 bin 453'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 31 bin 395 artarak, 584 bin 493 oldu.

"İtalya'daki hastaneler üzerindeki baskı korkunç"

  • Bu arada, Sağlık Bakanı Danışmanı Prof. Walter Ricciardi, katıldığı televizyon programında, son bir ayda doktor ve hemşirelerden 27 bin sağlık çalışanına Kovid-19 bulaştığını belirterek, "Şu anda İtalya'daki hastaneler üzerindeki baskı korkunç. Bu baskı devam ederse sadece hastaları iyileştirmeyi imkansız hale getirmekle kalmıyor aynı zamanda cepheden de ayrılmak durumunda kalıyorlar" dedi.
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