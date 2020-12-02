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DÜNYA

İtalya'da koronavirüs ne durumda?

İtalya'nın koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 684 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 684 artarak 57 bin 45'e yükseldi. Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı da 761 bin 230'a, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 3 bin 616'ya geriledi. Öte yandan salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 641 bin 610'a ulaştı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 20 bin 709 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 641 bin 610'a ulaştı.

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  • Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 761 bin 230'a, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 3 bin 616'ya geriledi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 684 artarak 57 bin 45'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 38 bin 740 artarak 823 bin 335'e çıktı.

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Malta'daki durum

  • Avrupa'da nüfusuna oranla salgının ikinci dalgasından sert şekilde etkilenen Malta'da da salgın başından beri ölenlerin sayısı son 24 saatte 5 artarak 146 oldu. Ülkede son 24 saatte 126 yeni vaka kaydedildi, aktif Kovid-19 hasta sayısı 2 bin 68'e çıktı.

Salgının Ada'da başladığı marttan beri toplam Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 101'e yükseldi.

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