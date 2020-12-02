İtalya'da koronavirüs ne durumda? İtalya'nın koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 684 kişi hayatını kaybetti İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 684 artarak 57 bin 45'e yükseldi. Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı da 761 bin 230'a, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 3 bin 616'ya geriledi. Öte yandan salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 641 bin 610'a ulaştı.

Haber Merkezi 02 Aralık 2020, 20:10 Son Güncelleme: 02 Aralık 2020, 20:33 AA