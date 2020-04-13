Koronavirüs İtalyada mafya sahnede Devletin yerini alıyor
DÜNYA

İtalya’da mafya sahnede: Devletin yerini alıyor

Avrupa’da Kovid-19 salgınıyla, ekonomisi derin krizden geçen İtalya’nın bazı bölgelerinde mafyanın nüfuzunu artırarak devletin yerini aldığına yönelik uyarılar yapıldı. Uzmanlar, ülkenin sadece yoksul güneyinde değil zengin kuzey bölgesinde de mafyanın faaliyetlerini artırdığına dikkat çekti. Avrupa Birliği’nin İtalya’ya yardım etmemesi halinde sorunun derinleşeceği uyarısında bulunuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Özellikle kayıt dışı ekonominin yaygın olduğu güney bölgelerde “toplumsal bombanın patlaması” riskinden söz ediliyor.
Özellikle kayıt dışı ekonominin yaygın olduğu güney bölgelerde “toplumsal bombanın patlaması” riskinden söz ediliyor.

İtalya’da mafya örgütlerinin, Çin kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-10) salgını nedeniyle bir aydır uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin etkisiyle yaşanan ekonomik sıkıntılardan faydalanarak, gıda yardımı ya da faizsiz borç gibi yöntemlerle nüfuzunu artırmaya çalıştığı uyarıları geliyor. BBC’nin haberine göre Napoli merkezli mafya yapılanması Camorra ile ilgili araştırmaları ve “Gomorrah” kitabıyla tanınan gazeteci-yazar Roberto Saviano, “Suç örgütleri, yardım yaparak sürece dahil oluyorlar” dedi. İtalya’daki Yabancı Basın Derneği’ne New York’tan video-konferansla bağlanan Saviano, suç örgütlerinin stratejisini “Şimdiden fakir mahallelerde gıda alışverişi işlerini hallediyor, borç veriyor. Tefeciler, muhtemelen klanların talimatıyla, faiz istememeye başladı. Sonrasında bu insanlardan karşılık istemek, insanlara sahip olmak” sözleriyle değerlendirdi.

Yoksul Napoli kentinde halk karantina şartları altında geçim mücadelesi veriyor.

SADECE GÜNEYDE DEĞİL KUZEYDE DE ETKİNLER

  • Saviano, mafya örgütlerinin bugün yaptıkları yardım karşılığında neler beklediklerini de, “Bu karşılık birçok farklı şekilde olabilir: Kaçaklara yardım etmek, bir şeyleri saklamak, oy vermek, paravan şirketlere aracılık etmek…” diye anlattı. Roberto Saviano, bu durumun yalnızca Palermo, Napoli gibi geleneksel olarak mafyayla ilişkilendirilen kentlerde değil kuzeydeki Milano, Torino gibi kentlerin kenar mahallelerinde de yaşandığını söyledi.

İtalyan çocuktan yardım sonrası Türkiye'ye duygu dolu mesaj
OYNAT 00:34
İtalyan çocuktan yardım sonrası Türkiye'ye duygu dolu mesaj
Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde üretilen maske, tulum ve dezenfektanlar, askeri kargo uçağıyla İtalya'ya ulaştı. Malzemelerin ulaşmasının ardından Milano'da yaşayan Ernest Gabrielle Scrocchi isimli 10 yaşındaki çocuk, Türkiye'ye duygu dolu teşekkür mesajı yolladı. Scrocchi videoda, 'Türk halkına ve Türk devletine İtalya'ya yaptıkları bu yardım için teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Türk halkı' ifadelerini kullandı.

AB’Yİ UYARDI

“Mafya örgütlerinin beklediği şey bir kriz çıkması” diyen Saviano, Avrupa Birliği’nin İtalya’yı kriz anında yalnız bırakması halinde mafya yapılanmalarının bu krizden faydalanmasına imkan sağlanmış olacağını vurguladı. Saviano, organize suç örgütlerinin Almanya, Hollanda, İspanya, İngiltere gibi diğer Avrupa ülkelerinde de faal olduğunu hatırlattı ve bu durumdan tüm Avrupa’nın olumsuz etkileneceği uyarısında bulundu.

TOPLUMSAL PATLAMA OLUR

Özellikle kayıt dışı ekonominin yaygın olduğu güney bölgelerde “toplumsal bombanın patlaması” riskinden söz ediliyor. İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese de, “Mafya, artan yoksulluktan faydalanarak insanları örgüte katmak için harekete geçebilir” dedi. Bakan, ihtiyaç sahibi ailelerin ve işletmelerin ekonomik desteğe erişiminin dikkatle takip edilmesini istedi.

KAZANIMLAR KAYBEDİLEBİLİR

  • Mafyanın krizi fırsata çevirmesine karşı bir uyarı da, ‘Ndrangheta mafyasının merkezi konumundaki Calabria bölgesinden Catanzaro Cumhuriyet Savcısı Nicola Gratteri’den geldi. Gratteri, bu dönemde devletin mafyayla mücadelede elde ettiği kazanımların kısmen kaybedilmesi riskiyle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

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