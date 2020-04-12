Koronavirüs İYİ Partili Süleyman Tefek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
TÜRKİYE

İYİ Parti'li Süleyman Tefek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek'in yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
ARŞİV.
ARŞİV.

Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

  • "İYİ Parti Bakırköy İlçe Teşkilatımızın kurucularından Süleyman Tefek'in Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrendim. Değerli dava arkadaşıma Cenabıhak'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Camiamızın başı sağ olsun."

  • İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yaşamını yitiren Tefek için başsağlığı diledi.

Süleyman Tefek

Öte yandan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığından alınan bilgiye göre, koronavirüs testi pozitif çıkan Bayrampaşa İlçe Başkanı Raif Güler'in tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Virüsün farklı semptomları ortaya çıktı: Koordinasyon ve konuşma bozukluğu
KORONAVİRÜS
Virüsün farklı semptomları ortaya çıktı: Koordinasyon ve konuşma bozukluğu

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 15 bini geçti
DÜNYA
Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 15 bini geçti
Abone Ol Google News
Başka türlü olmazdı

Başka türlü olmazdı

​Sokaklar boşalmayınca yasak geldi.
Cumhurbaşkanı devam dedi

Cumhurbaşkanı 'devam' dedi

"İstifasını sunması kendi takdiridir, ancak nihai karar..."
İstifasekteye uğratır

'İstifa
sekteye uğratır'

​Devlet Bahçeli'den 'Süleyman Soylu' açıklaması
14 tonluk<br>cömert hediye

14 tonluk
cömert hediye

​İngiliz Bakan Türkiye'ye teşekkür etti.
Ücretsiz izne<br>3 ay destek

Ücretsiz izne
3 ay destek

​Bakan Albayrak müjdeyi verdi.
İlaç üretir<br>gibi üretiyoruz

İlaç üretir
gibi üretiyoruz

​Koronavirüsün yükselen yıldızı kolonya.
İtalya'da<br>mafya sahnede

İtalya'da
mafya sahnede

​Devletin yerini alma amacındalar.
Ahlaksız teklif

Ahlaksız teklif

​"Kaşıkçı'nın ailesine para verelim..."
Erdoğan mesaide!

Erdoğan mesaide!

​İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı.
'Kimse balta <br>vuramayacak'

'Kimse balta
vuramayacak'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsünden 'Soylu' yorumu
Yasak sona erdi

Yasak sona erdi

Toplam 24 bin 88 kişiye ceza kesildi.
Korona korkusu ölüm getirdi

Korona korkusu ölüm getirdi

Evinde sürekli çamaşır suyu ile temizlik yapıyordu.
Yasağı ihlal edenlere ceza kesildi

Yasağı ihlal edenlere ceza kesildi

​İstanbul Valisi Yerlikaya, 48 saatlik ceza miktarını açıkladı.
Küçükçekmece'yi<br>karıştırmışlardı

Küçükçekmece'yi
karıştırmışlardı

​Görevini yapan polislere saldıran 4 şüpheli tutuklandı.
Azalma eğilimi sürüyor

Azalma eğilimi sürüyor

​Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs sonuçlarını açıkladı.
Hayat dama sığar

Hayat dama sığar

​Adanalılar, gökyüzünü uçurtmalarla renklendirdi.
ABD'de kriz tırmanıyor

ABD'de kriz tırmanıyor

Son 24 saatte 2 bine yakın kişi can verdi, halk panikte.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.