İzmir'de PCR test sayısı 9’a katlandı

İzmir’de vakalar 5 katına çıkınca günlük PCR testi sayısı da 9’a katlandı. Son dönemde Kovid-19 vakalarının yükseldiği İzmir’de PCR laboratuvarlarında sağlık çalışanlarının mesaisi arttı.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi bünyesinde kurulan Kovid-19 PCR Laboratuvarı, 3 yıldan bu yana 12 sağlık çalışanı ile 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor.
İzmir’de son günlerde 5 kat artan vaka sayısına bağlı olarak PCR laboratuvarında da mesai bir hayli yoğunlaştı. Sorumlu Hekim Prof. Dr. Arzu Sayıner, “Laboratuvarımızın kapasitesi 400-500, onun üzerine çıkmak istemiyoruz ama son günlerde günlük test sayımız 1800’lere ulaştı. Aslında geçtiğimiz haziranda işler çok sakinlemişti, günde 150-200 örnek çalışıyorduk. Bu tarihte 600 örnek çalışıyorduk. Son bir haftadır her 5 örnekten biri pozitif.” dedi.