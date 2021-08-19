Kabus devam ediyor: Vaka sayısı 210 milyonu geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında salgında tespit edilen vaka sayısı 210 milyon 135 bin 43'e yükseldi.

ABD, 38 milyon 72 bin 656 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor. Vaka sayısında bu ülkeyi 32 milyon 320 bin 898 ile Hindistan, 20 milyon 458 bin 221 ile Brezilya, 6 milyon 663 bin 473 ile Rusya, 6 milyon 533 bin 383 ile Fransa, 6 milyon 355 bin 887 ile İngiltere, 6 milyon 138 bin 452 ile Türkiye, 5 milyon 106 bin 207 ile Arjantin, 4 milyon 877 bin 323 ile Kolombiya ve 4 milyon 745 bin 558 ile İspanya izliyor.

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Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 4 milyon 405 bin 953 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı 188 milyon 247 bin 125 kişiye ulaştı.

17 milyon 481 bin 965 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

KORONAVİRÜS Aşı oranı düşük iller yoğun bakımlık: Konya'da üç hastane pandemiye çevrildi

OYNAT 01:34 Sağlık Bakanı Koca uyardı: Üçüncü doz aşı ile koruma daha fazla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Üçüncü doz aşı olanlar iki doz aşı olanlara göre daha iyi korunuyor. İki doz inaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın üçüncü doz ister mRNA ister inaktif aşı olmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır.' dedi.



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OYNAT 00:20 Aşı olmayıp koronavirüse yakalanan Fadime nine: Benim gibi sonradan pişman olmayın Aksaray'da yaşayan ve koronavirüse yakalanan 67 yaşındaki Fadime Altın, aşıyı ihmal etmenin üzüntüsünü yaşıyor. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında tedavi gördükten sonra serviste tedavisi devam eden Altın, yaptığı açıklamada, aşı olmadığını ve bu hastalığa yakalandığını söyledi.



Aşı yaptırmadığı için çok pişman olduğunu dile getiren Altın, 'Herkesin aşısını yaptırması gerekiyor. Sağlığımıza bir an evvel kavuşmamız için aşı çok önemli. Benim gibi sonradan pişman olmayın. Çünkü, son pişmanlık çare olmuyor.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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