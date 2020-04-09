Koronavirüs Kadıköylüler, Bağdat Caddesinde spor yaptı
TÜRKİYE

Sahiller yasaklanınca sporu Bağdat Caddesi'nde yapıyorlar

Kadıköylüler, Bağdat Caddesi'nde spor yaptı

Koronavirüs salgını nedeniyle Kadıköy'de sahile çıkamayanlar Bağdat Caddesi'nde spor ve koşu yapmaya başladı. Bağdat Caddesi'nde bisiklet süren bir kişi, "Sahil yasaklanınca biz de kendimizi caddeye attık spor için. Bugün de hava gayet güzel, güneşli" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kadıköylüler, Bağdat Caddesi'nde spor yaptı.
Kadıköylüler, Bağdat Caddesi'nde spor yaptı.

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sahillerde, park ve bahçelerde yürüyüş ve spor yapmak yasaklandı. Polis ekipleri vatandaşların bu kurala uymaları için yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde devriye gezen polis ekipleri zaman zaman vatandaşları megafonla uyardı. Sahilde bulundukları için ceza yemek istemeyen Kadıköylüler, Bağdat Caddesi'nde spor yaptı. Vatandaşların bir kısmı yürüyüş yaparken bir kısmı ise koşu yaptı.

Kadıköylüler, Bağdat Caddesi'nde spor yaptı
FOTOĞRAF 8
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Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sahillerde, park ve bahçelerde yürüyüş ve spor yapmak yasaklandı.
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Polis ekipleri vatandaşların bu kurala uymaları için yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Title
Kadıköy Caddebostan Sahili'nde devriye gezen polis ekipleri zaman zaman vatandaşları megafonla uyardı.
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Sahilde bulundukları için ceza yemek istemeyen Kadıköylüler, Bağdat Caddesi'nde spor yaptı. Vatandaşların bir kısmı yürüyüş yaparken bir kısmı ise koşu yaptı.
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Hava güzel olduğu için dışarı çıktılar ​Bazı kişiler ise caddede bisiklet sürdü. Bağdat Caddesi'nde bisiklet süren bir kişi, şu şekilde açıklamada bulundu:
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Ceza yememek için, ruh sağlığımızı korumak için, sporu da aksatmıyoruz o yüzden. Sahil yasaklanınca biz de kendimizi caddeye attık spor için. Bugün de hava gayet güzel, güneşli. Evde kalmak gerekiyor ama tabi ki sporu da ihmal etmememiz lazım. O yüzden ben de bisiklete biniyorum.
Title
Bağdat Caddesi'ndeki polis ekipleri ise vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu.
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Kadıköylüler, Bağdat Caddesi'nde spor yaptı
Koronavirüs salgını nedeniyle Kadıköy'de sahile çıkamayanlar Bağdat Caddesi'nde spor ve koşu yapmaya başladı. Bağdat Caddesi'nde bisiklet süren bir kişi, "Sahil yasaklanınca biz de kendimizi caddeye attık spor için. Bugün de hava gayet güzel, güneşli" dedi.

Hava güzel olduğu için dışarı çıktılar

Bazı kişiler ise caddede bisiklet sürdü. Bağdat Caddesi'nde bisiklet süren bir kişi, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Ceza yememek için, ruh sağlığımızı korumak için, sporu da aksatmıyoruz o yüzden. Sahil yasaklanınca biz de kendimizi caddeye attık spor için. Bugün de hava gayet güzel, güneşli. Evde kalmak gerekiyor ama tabi ki sporu da ihmal etmememiz lazım. O yüzden ben de bisiklete biniyorum."

Bağdat Caddesi'ndeki polis ekipleri ise vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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