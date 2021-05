Kahraman anneler

Tüm dünyada etkili olan Kovid-19 salgınıyla kahramanca mücadele eden sağlıkçılar, ailelerinden uzakta gece gündüz demeden hastalara şifa dağıtmak için fedakarca görev yapıyor. Kovid-19 ile mücadelenin en ön safında yer alan sağlık çalışanları Anneler Günü’nde de görevinin başında. Bu mücadelenin kahraman anneleri, Anneler Günü’nü evlatlarından ayrı geçiriyor.

ÖNCE MESLEĞİMİZ

Kovid-19 ile mücadelenin fedakar kahraman hemşirelerinden Malatya’da görevli Selma Can ve Mardin’de görev yapan Özlem Tekin, Anneler Günü’nde çocuklarından ayrı kalmanın burukluğunu yaşıyor. 22 yıllık hemşire Selma Can, Anneler Günü’nü 8 yaşındaki kızı Serra ve 15 yaşındaki oğlu Mustafa’dan ayrı geçiriyor. Anneler Günü’nü nöbette geçiren Can, “Annelik her şeyden önce ama mesleğimiz de bizim için önemli” dedi.

ÇOCUKLARIMIZI YALNIZ BIRAKTIK

Mardin Devlet Hastanesi’nde Kovid-19 servisinde görevli hemşire Özlem Tekin de 10 yaşındaki oğlu Ömer’den Anneler Günü’nü ayrı geçirdi. Tekin, şunları kaydetti: “Anne olmak zaten zor ama ‘hemşire anne’ olmak daha zor oldu bu süreçte. Çünkü çocuklara uzaktan bakmak zorunda kaldık, onlara sarılamadık, yanlarına gidemedik, onlarla konuşamadık. Onları da bu süreçte yalnız bıraktığımızı ve onlara yetemediğimizi hissettik.”

AYRI GEÇİRMENİN BURUKLUĞU

Diyarbakır ve Yalova’da Kovid-19 ile mücadelede görevlerini sürdüren kadın doktorlar da, Anneler Günü’nü evlatlarından ayrı geçirmenin burukluğunu yaşıyor. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mine Bahçıvan, “Gelecek Anneler Günü’nün, herkesin çocuğunu, annesini sevgiyle kucakladığı güzel bir gün olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

DEĞERİNİ ANLADIK

Doktor Meral Erdal Erbatur, “Annelik zor, doktorluk zor ama biz bunları başarabilecek güçlü kadınlarız. Bu seneyi de belki buruk geçireceğiz ama önümüzdeki yıla daha neşeli girmek istiyoruz” diye konuştu. Yalova Devlet Hastanesi’nde görevli uzman doktor Mine Özgü ise “Biz çocuklarımıza sarılmayı, onlarla vakit geçirmeyi gerçekten çok özledik” ifadelerini kullandı. Filyasyon ekiplerinde görevli anneler de çocuklarına sarılamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Sekiz aydır Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görevli olan Diş Hekimi Gülhan Bayri, “Birbirimize sarılmanın ne kadar değerli olduğunu anladık” dedi.