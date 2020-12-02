Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Kan tahlilleri ortaya çıkardı Koronavirüs ABDye sanılandan bir ay önce gelmiş
DÜNYA

Kan tahlilleri ortaya çıkardı: Koronavirüs ABD'ye sanılandan bir ay önce gelmiş

ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), 19 Ocak'ta ilk vakanın ortaya çıktığının doğrulanmasından bir ay önce yayıldığına ilişkin bulgulara rastlandı. Bulgular kan bağışında bulunanların kanlarının tahlil edilmesiyle elde edildi.

Haber Merkezi AA
Kan bağışı tahlilleri, ABD'de Kovid-19'un geçen yıl aralıkta yayıldığına işaret ediyor.
Kan bağışı tahlilleri, ABD'de Kovid-19'un geçen yıl aralıkta yayıldığına işaret ediyor.

Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) araştırmacılar, Amerikan Kızılhaçının 13 Aralık-17 Ocak'ta 9 eyalette topladığı kan bağışlarında yapılan tahlillerde, Kovid-19'a karşı savunma için üretilen antikorlar bulundu.

  • CDC araştırmacıları, sonuçlarını "Clinical Infectious Diseases" dergisinde yayımladıkları araştırmada, "Kovid-19 enfeksiyonları ABD'de, daha önce belirlenenden önce, Aralık 2019'da ortaya çıkmış olabilir." ifadesini kullandı.

Araştırmacılar, 13-16 Aralık tarihlerinde ülkenin batısındaki Washington, Oregon ve California ile 30 Aralık-17 Ocak tarihlerinde doğudaki Massachusetts, Michigan, Wisconsin, Iowa, Connecticut ve Rhode Island eyaletlerinde toplanan 7 bin 389 kan örneğini inceledi.

Dünyada bir ilk: Koronavirüs nefesten tespit edilecek
KORONAVİRÜS
Dünyada bir ilk: Koronavirüs nefesten tespit edilecek

Batıdaki eyaletlerden toplanan örneklerden 39'unda ve doğudaki eyaletlerden toplanan örneklerden 67'sinde kanda Kovid-19'a karşı geliştirilen antikorlara rastlandı.

Uzmanlar, bulguların, Kovid-19 salgınının ülkede geçen yıl aralıkta bölgesel olarak sınırlı ölçüde yayıldığını gösterdiği yorumunda bulundu.

Kandaki antikorlar virüsün vücuttaki varlığının dolaylı işareti olduğundan, antikor testi pozitif olan bir kişinin Kovid-19'a yakalandığı tam olarak doğrulanmış olmuyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) prosedürlerine göre Kovid-19 enfeksiyonunun teşhisi için ağız ve burundan alınan sürüntü örneklerinde virüsteki özgül bir genetik sekansı çoğaltan nükleik asit bazlı polimeraz zincir reaksiyonunun (PCR) tespit edilmesi gerekiyor.

Geleneksel yollarla tespit edilemiyor: İyileşen Kovid-19 hastalarında 3 ay sonra ortaya çıkıyor
KORONAVİRÜS
Geleneksel yollarla tespit edilemiyor: İyileşen Kovid-19 hastalarında 3 ay sonra ortaya çıkıyor
  • ABD'de ilk Kovid-19 vakası, 19 Ocak'ta ülkenin batısındaki Washington eyaletine bağlı Snohomish şehrinde, 4 gündür devam eden ateş ve öksürük şikayetiyle sağlık ocağına gelen 35 yaşındaki bir erkek hastada görülmüştü. Hastanın aile ziyareti için gittiği Çin'in Vuhan kentinden 15 Ocak'ta ABD'e döndüğü anlaşılmıştı.

Dünya genelinde en fazla vakanın ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü ABD'de bugüne dek 14 milyon 108 bin 606 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 276 bin 979 kişi hayatını kaybetti.

Yoğun bakım servisinde hayata tutunan koronavirüs hastaları görüntülendi
OYNAT 01:00
Yoğun bakım servisinde hayata tutunan koronavirüs hastaları görüntülendi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görülmesinin ardından pandemiyle mücadele eden Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisi görüntülendi. Yoğun bakım hemşiresinin, uykusunda terleyen hastanın terini silmesi, başka bir hemşirenin işitme engelli hastayla iletişimi duygu dolu anlar yaşattı.


Abone Ol Google News
Ek gelir olacak

Ek gelir olacak

​Balon balığının kuyruğunu getirene para verilecek.
2 kez lenf kanserini yendi

2 kez lenf kanserini yendi

​İşçiydi şimdi aynı sektörde patron oldu.
Güneş sistemini tartışan gençlerden bilim gezisi

TRT World Forum 2020

TRT World Forum 2020

​"İrini Operasyonu, Türkiye'ye karşı bir araç olarak kullanıldı"

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Pandemide Prefabrik ve Konteyner Ev talepleri tavan yaptı
Son aşamaya geldik

Son aşamaya geldik

Bakan Karaismailoğlu'dan Türksat 5A ve 5B açıklaması.

Açılacağı tarih belli oldu

Açılacağı tarih belli oldu

​Rize-Artvin Havalimanı yüzde 85 oranında tamamlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.