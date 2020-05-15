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Koronavirüs Karantinada sıra dışı nikah Gelin-damat balkonda, konuklar sokakta
DÜNYA

Karantinada sıra dışı nikah: Gelin-damat balkonda, konuklar sokakta

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle üst düzey tedbirlerin uygulandığı Rusya'da ilginç bir nikah törenine imza atıldı. Nihah memuru, apartmanın dış cephesinden platform asansörüyle genç çiftin bulunduğu üçüncü katın balkonuna çıkarak nikah kıydı. Konuklar ise çiftin mutlu anlarına sokaktan izleyerek şahit oldu.

Haber Merkezi DHA
Çiftin nikah töreni sosyal medyada binlerce beğeni aldı.
Çiftin nikah töreni sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Rusya’nın Krasnodar kentinde, sokağa çıkma yasağına rağmen nikah tarihlerini ertelemek istemeyen bir çift, evlerinin balkonunda dünya evine girdi. Nikah memurunun, apartmanın dış cephesinden platform asansörüyle genç çiftin bulunduğu üçüncü katın balkonuna çıkması ilginç görüntü oluşturdu.

Sosyal mesafe kurallarına uyuldu

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gelinle damadın bulunduğu balkonun balonlarla süslendiği, davetlilerin ise sosyal mesafe kuralına uyarak sokakta töreni takip ettikleri görüldü. Nikah memurunun “Sizi karı koca ilan diyorum” demesinin ardından, dışarıda toplanan kişiler alkışlarla yeni evlileri kutladı. Daha sonra genç çift gökyüzüne bir çift beyaz güvercin bıraktı.

  • Bugün itibarıyla 262 bin 843 koronavirüs vakasının tespit edildiği Rusya’da, 2 bin 418 hasta virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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