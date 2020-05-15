Karantinada sıra dışı nikah: Gelin-damat balkonda, konuklar sokakta

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Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: Celp ve terhis belli oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şu ana kadar operasyon bölgelerinde koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmediğini bildirdi. Bakan Akar, "31 Mayıs'tan itibaren terhisler, 5 Haziran'dan itibaren celplerin başlamasını planlıyoruz. 20 Haziran'dan itibaren bedelli celpleri başlayacak" dedi.