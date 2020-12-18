Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Ayvalı köyünün 10 gün karantina altına alınmasına karar verildi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Kastamonu İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Ayvalı köyünün 10 gün karantina altına alınmasına karar verildi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
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