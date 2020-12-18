Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

Hayat

Alkollü araç kullanarak 2 araca çarpan Ahmet Kural'a 12 bin lira ceza: Ehliyetine 10 ay süre ile el konuldu

Üsküdar'da alkollü araba kullanarak 2 araca birden çarpan ünlü oyuncu Ahmet Kural'a 12 bin lira ceza kesildi. Ayrıca Kural'ın ehliyetine 10 ay süre ile el konuldu.