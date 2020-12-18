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Koronavirüs Kastamonuda bir köy karantinaya alındı
TÜRKİYE

Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kastamonu İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Ayvalı köyünün 10 gün karantina altına alınmasına karar verildi.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.

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