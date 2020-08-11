Kayseri’de düğünlere yeni tedbirler: Üç saatle sınırlanacak, riskli kişiler alınmayacak

İl Hıfzısıhha Kurulunca yapılan açıklamada; Çin’de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığı açısından olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda; Düğün, nişan, sünnet düğünü, kına gecesi gibi etkinliklerde;

KORONAVİRÜS Bursa'da skandal düğün: Koronavirüs karantinasına alınan anne, kızının düğününde herkese virüs yaydı

Misafirlere sunulan ikramlarda; Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan “Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “ 29. Restoran, Lokanta, Kafe Pastane, Börekçi, Tatlıcı ve İçerisinde Yeme-İçme Hizmeti Sunan İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler”e ve konu ile ilgili ilimizde daha önce alınmış olan 2020/73 ve 2020/83 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararlarımız ile

OYNAT 00:57 Düğün eğlencesi değil koronavirüse davet partisi: Ne sosyal mesafe tanıdılar ne de maske taktılar İstanbul Gaziosmanpaşa ve Silivri'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan nişanda eğlenenler kameralara yansıdı. Eğlenceler adeta koronavirüse davetiye çıkardı. BiP'te paylaş

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KORONAVİRÜS Bakanlıktan yeni genelge: Düğün ve nişanlara denetim

Tüm tedbirlere uyulacak

Ayrıca açıklamada; düğüne davetli tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgilerinin en az 14 gün süre ile işletme yetkililerince saklanmasına, düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonların üç saat içerisinde bitirilmesine, maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara (halay çekme, yakın temaslı oyunlar vb.) kesinlikle müsaade edilmemesine, köylerde ve/veya sokaklarda yapılan nişan düğün ve sünnet vb. organizasyonlarda da misafirlere sunulan ikramlarda; Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan ’Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde yer alan ’29. Restoran, Lokanta, Kafe Pastane, Börekçi, Tatlıcı ve İçerisinde Yeme-İçme Hizmeti Sunan İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler”e ve konu ile ilgili ilimizde daha önce alınmış olan 2020/73 ve 2020/83 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararlarımız ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan güncel ’Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde yer alan ’58. Nikâh ve Düğünlerde Alınması Gereken Önlemler’e uyulması gerektiğine dikkat çekildi.

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