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Koronavirüs Kayseride düğünlere yeni tedbirler Üç saatle sınırlanacak, riskli kişiler alınmayacak
TÜRKİYE

Kayseri’de düğünlere yeni tedbirler: Üç saatle sınırlanacak, riskli kişiler alınmayacak

Koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürürken, yetkililerin tüm uyarılarına rağmen taziyeler ve düğünlerdeki kalabalık vaka sayılarında artışa neden oluyor. Bu duruma karşı son tedbir Kayseri'de alındı. İl Hıfzısıhha Kurulunca alınan kararla, kentte düğünler üç saat içerisinde bitirilecek. HES kodu sorgulamasında ’riskli kişi’ olarak belirlenen misafirlerin düğünlere girişleri engellenecek.

Haber Merkezi İHA
Kayseri'de düğünler üç saatle sınırlandırılacak.
Kayseri'de düğünler üç saatle sınırlandırılacak.

İl Hıfzısıhha Kurulunca yapılan açıklamada; Çin’de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığı açısından olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda; Düğün, nişan, sünnet düğünü, kına gecesi gibi etkinliklerde;

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Misafirlere sunulan ikramlarda; Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan “Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “ 29. Restoran, Lokanta, Kafe Pastane, Börekçi, Tatlıcı ve İçerisinde Yeme-İçme Hizmeti Sunan İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler”e ve konu ile ilgili ilimizde daha önce alınmış olan 2020/73 ve 2020/83 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararlarımız ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan güncel “Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “58. Nikâh ve Düğünlerde Alınması Gereken Önlemler ”e uyulmasına kar, ikramların tüketiminin en seri şekilde tamamlanarak etkinlik boyunca uygun şekilde ağzı burnu tam olarak kapatacak şekilde maske takılmasına, düğüne davetli katılımcıların Sağlık Bakanlığının uygulamaya koyduğu ’Hayat Eve Sığar’ uygulaması üzerinden, HES kodu sorgulamasının yapılmasına ve yapılan sorgulamada “riskli kişi” olarak belirlenen kişilerin girişlerinin engellenmesine ve bu durumun kolluk kuvvetlerine bildirilmesine karar verilmiştir.

Düğün eğlencesi değil koronavirüse davet partisi: Ne sosyal mesafe tanıdılar ne de maske taktılar
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Düğün eğlencesi değil koronavirüse davet partisi: Ne sosyal mesafe tanıdılar ne de maske taktılar
İstanbul Gaziosmanpaşa ve Silivri'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan nişanda eğlenenler kameralara yansıdı. Eğlenceler adeta koronavirüse davetiye çıkardı.

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Bakanlıktan yeni genelge: Düğün ve nişanlara denetim

Tüm tedbirlere uyulacak

Ayrıca açıklamada; düğüne davetli tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgilerinin en az 14 gün süre ile işletme yetkililerince saklanmasına, düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonların üç saat içerisinde bitirilmesine, maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara (halay çekme, yakın temaslı oyunlar vb.) kesinlikle müsaade edilmemesine, köylerde ve/veya sokaklarda yapılan nişan düğün ve sünnet vb. organizasyonlarda da misafirlere sunulan ikramlarda; Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan ’Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde yer alan ’29. Restoran, Lokanta, Kafe Pastane, Börekçi, Tatlıcı ve İçerisinde Yeme-İçme Hizmeti Sunan İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler”e ve konu ile ilgili ilimizde daha önce alınmış olan 2020/73 ve 2020/83 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararlarımız ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan güncel ’Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde yer alan ’58. Nikâh ve Düğünlerde Alınması Gereken Önlemler’e uyulması gerektiğine dikkat çekildi.

Düğün değil korona eğlencesi: Ne maske ne de sosyal mesafeye, koronaya böyle meydan okudular
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