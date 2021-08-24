Kâbusun yeni adını İngiliz profesör duyurdu: Covid 22 geliyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Prof. Dr. Sai Reddy, "Kovid-22" olarak adlandırdığı yeni bir varyantın dünyaya hakim olan Delta'dan daha ölümcül olabileceği konusunda uyardı. The Sun'a konuşan Reddy, daha güçlü bir varyantın ortaya çıkmasının "kaçınılmaz" olduğunu iddia ederek, "Söz konusu varyant için şimdiden hazırlanmalıyız" dedi.

"Hazırlıklı olmalıyız"

Reddy, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Böyle bir varyant ortaya çıkarsa, bunu mümkün olduğunca erken tespit etmeli ve aşı üreticilerinin aşıyı hızla yeni varyantı kapsayacak şekilde uyarlamasını sağlamalıyız."

Uzmanlar uyarmıştı

İngiltere'de hükümete danışmanlık yapan bilim insanları geçtiğimiz haftalarda şu an dolaşımda olan Alfa, Beta, Delta ve Gama gibi daha bulaşıcı ve ölümcül varyantların birkaçının birleşmesiyle bir "süper varyant"ın ortaya çıkabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu. İngiltere'de Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) tarafından yayınlanan raporda; yeni bir koronavirüs (Kovid-19) varyantının yüzde 35'lik ölüm oranına sahip olan MERS kadar ölümcül olabileceği bilgisi yer almıştı.

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SAGE'de görev alan bilim insanları tarafından hazırlanan raporda söz konusu mutasyonun aşılara ve ilaçlara karşı daha dirençli bir yapıda olabileceğinin de altı çizilmişti.

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