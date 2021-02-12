Koronavirüs Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısı oldu
TÜRKİYE

Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısı oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı. Haberi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyuran Kılıçdaroğlu, "Bu salgının son bulmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı. Haberi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyuran Kılıçdaroğlu, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

"Sıramı bekleyeceğim"

Kılıçdaroğlu daha önce yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın teklifi üzerine aşı olacağını duyurmuş, "Sayın bakan aradı, ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim” demişti.

Liderler aşı oluyor
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Liderler aşı oluyor

CHP belediyeciliğinin anlatıldığı videoda Kılıçdaroğlu'nun sözleri, Erdoğan'ı gülme krizine soktu
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CHP belediyeciliğinin anlatıldığı videoda Kılıçdaroğlu'nun sözleri, Erdoğan'ı gülme krizine soktu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, CHP belediyeciliğini eleştirdi ve salonda İzmir'in durumunu anlatan bir video izletti.

Görüntülerde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, 'Türkiye nasıl yönetilir öğrenmek istiyorsan, geleceksin İzmir'e, geleceksin Aydın'a, Muğla'ya göreceksin bakacaksın ana kentler nasıl yönetiliyormuş. Nasıl yönetiyorsak Türkiye'yi de öyle yöneteceğiz.' dediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan kendini gülmekten alamaması ise dikkatlerden kaçmadı.


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Aşıda ikinci doz başladı
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Aşıda ikinci doz başladı

Kılıçdaroğlu'nun sözleri Erdoğan'ı gülme krizine soktu
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