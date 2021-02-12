Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısı oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı. Haberi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyuran Kılıçdaroğlu, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum. pic.twitter.com/87FVGEozey — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 12, 2021

"Sıramı bekleyeceğim"

Kılıçdaroğlu daha önce yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın teklifi üzerine aşı olacağını duyurmuş, "Sayın bakan aradı, ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim” demişti.

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GÜNDEM Liderler aşı oluyor

OYNAT 05:06 CHP belediyeciliğinin anlatıldığı videoda Kılıçdaroğlu'nun sözleri, Erdoğan'ı gülme krizine soktu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, CHP belediyeciliğini eleştirdi ve salonda İzmir'in durumunu anlatan bir video izletti.



Görüntülerde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, 'Türkiye nasıl yönetilir öğrenmek istiyorsan, geleceksin İzmir'e, geleceksin Aydın'a, Muğla'ya göreceksin bakacaksın ana kentler nasıl yönetiliyormuş. Nasıl yönetiyorsak Türkiye'yi de öyle yöneteceğiz.' dediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan kendini gülmekten alamaması ise dikkatlerden kaçmadı. BiP'te paylaş

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