Koronavirüs KKTCde okuyanlar için önemli karar Yüz yüze eğitim başlıyor
DÜNYA

KKTC'de okuyanlar için önemli karar: Yüz yüze eğitim başlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, Şubat 2021 tarihinden itibaren yükseköğrenimde eğitime yüz yüze devam etme kararı aldı.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), üniversitelerinde eğitim gören binlerce öğrenciyle ilgili yeni karar alındı. KKTC Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin dün yapılan koronavirüs risk değerlendirme toplantısına, eğitim kurumlarında görülen vakalar nedeniyle yeni düzenlemeye gidildi.

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Üniversitelerde eğitim yüz yüze olacak

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Okullarda görülen vakalarla ilgili yapılan temaslı takibi ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın önlemleri sayesinde okul içinde yeni bulaşların önüne geçildi. Türkiye ve başka ülkelerden yurda girişte karantina uygulanması şartıyla Şubat 2021 itibarı ile 2'nci dönem yükseköğrenimin yüz yüze yapılmasında da bir sakınca olmayacağı konusunda fikir birliğine varılmıştır."

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Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim açıklaması

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi beraber yürüteceğiz. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz' dedi.


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