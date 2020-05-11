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Koronavirüs KKTCdeki son koronavirüs hastası da taburcu edildi
DÜNYA

KKTC'deki son koronavirüs hastası da taburcu edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tedavi süreci tamamlanan 83 yaşındaki son yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası Zekai Gece taburcu edildi.

Haber Merkezi AA
Taburcu olan 83 yaşındaki Zekai Gece.
Taburcu olan 83 yaşındaki Zekai Gece.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi sona eren 83 yaşındaki Zekai Gece, sağlık çalışanlarının alkışları arasında KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin de katılımıyla uğurlandı.

Başbakan Tatar, KKTC'de Kovid-19 sürecinin başarıyla yönetildiğini belirterek, özellikle bu süreçte büyük emek veren sağlık çalışanlarına teşekkürler etti.

Kovid-19 mücadelesini başından bu yana sıkı takip ettiklerini vurgulayan Tatar, "Hepimiz iyi çalıştık. KKTC adına güzel bir iş çıkardık. İki ay sonra son vaka taburcu oluyor. Bu, KKTC'nin bir başarısıdır. KKTC, büyük bir sınav vermiştir, bu sınavı başarıyla yönettik." ifadesini kullandı.

Tatar, yapılacak düzenlemelerle normalleşme sürecinin en iyi şekilde hayata geçirilebilmesinin önemine dikkati çekerek, hastanelerdeki yatak kapasitesinin artırılması ve sağlık altyapısının güçlendirilmesi için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

İzole edilmiş KKTC'de Kovid-19 vakasının hemen hemen bittiğine işaret eden Tatar, şöyle devam etti:

  • "Rehavete kapılmamamız gerek, temkinli olmak lazım. Mesafeyi korumalıyız ve maskelerimizi takmalıyız. Bunların hayatımızın bir parçası olması lazım. KKTC, bu süreci başarıyla yürütmüştür, inşallah Türkiye de başarılarını devam ettirecektir. İnşallah en yakın zamanda virüsün bizi terk etmesiyle normal yaşama dönmüş olacağız."

Tatar, bu mücadelede büyük emek veren ve halkı bilgilendiren basın mensuplarına da teşekkür etti.

"Son vakayı da taburcu etmiş bulunmaktayız"

Bakan Pilli, KKTC halkının sağlık çalışanlarına minnettar olduğunu belirterek, hem kendi hem de KKTC halkı adına onlara teşekkürlerini iletti.

KKTC'de 10 Mart'ta ilk vakanın çıktığı günden bu yana çok başarılı bir çalışma dönemi geçirdiklerinin altını çizen Pilli, "Halkımızın kurallara uyması ve sağlık çalışanlarımızın başarısı sayesinde bu günlere geldik. Son vakayı da taburcu etmiş bulunmaktayız. Ne kadar da KKTC'yi tanımasalar da biz, KKTC olarak varlığımızı göstermiş oluyoruz." diye konuştu.

Pilli, bugün 1007 test yapıldığı, pozitif vakanın tespit edilmediği ve ülkede 24 gündür pozitif Kovid-19 vakası görülmediği bilgisini paylaştı.

Taburcu olan Gece ise "Rabbime bana bu günleri gösterdiği için dua ediyorum." dedi.

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