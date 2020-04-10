Koca yürekli imam: Borçları ödeyip, veresiye defterini yaktı

Barbaros Merkez Camisi imam hatibi Çelikiz, mahallesindeki bir bakkal dükkanına giderek veresiye defterini satın aldı. Satın adlığı defteri "Biz Bize Yeteriz" diyerek yakan ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Çelikiz, davranışıyla herkese örnek olmak istiyor.

"Birbirimize destek olmalıyız"

Çelikiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek olduğunu, zor günlerde insanların birlik ve beraberlik içerisinde davranması gerektiğini söyledi.

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İhtiyaç sahiplerine destek

Mahallesindeki ihtiyaç sahipleriyle esnafın rahatlaması için veresiye defterini satın aldığını kaydeden Çelikiz, davranışın örnek teşkil etmesi için sosyal medya hesabından paylaştığını dile getirdi.

Çelikiz, bazı olumsuz eleştirilere üzüldüğünü ifade ederek, şunları belirtti:

"Hayrın ne zaman açık, ne zaman gizli olacağı bellidir. Eğer örnek teşkil edecekse insanlar rencide değil, bundan örnek alacaksa bu hayır aleni yapılır. Biz rakamı paylaşmadık, 'Ciddi bir rakam,' dedik. Burada 'Şunlara para verildi, şu kadar verildi.' diye bir şey söylemedik. Burada ülkemizin geçmiş olduğu şu süreçte bir vatandaşın yapması gereken işi yapmaya gayret ettik. Biz, bu ve buna benzer faaliyetler yapıyoruz sürekli. Sıkıntılı bir süreçteyiz. Virüs en yakımızda, bilemeyiz. O yüzden bir nebze olsun insanları rahatlatmak lazım."