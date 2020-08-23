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Koronavirüs Kocaelide bir sokak karantinaya alındı
TÜRKİYE

Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokakta karantina uygulaması başlatıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Alınan bilgiye göre, Şirinsulhiye Mahallesi Ömerağa Sokak'ta pozitif vaka ve bunlarla temaslı kişiler olduğu tespit edildi.

  • Test sonucu pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan kişinin, diğer evlerdeki bazı vatandaşlarla temas kurduğu gerekçesiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca sokağın karantinaya alınmasına karar verildi.

Kartepe Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, Kartepe Belediyesi ve jandarma ekipleri, karantinaya alınan binalarda vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Sokakta başlatılan karantina uygulamasının 7 gün süreceği bildirildi.

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