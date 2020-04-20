Koronavirüs Korona günlerinde en çok arananlar
TÜRKİYE

Korona günlerinde en çok arananlar

Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği Başkanvekili Ahmet Muhammed Çalmuk korona günlerinde internette yapıaln en popüler ilk 10 aramanın EBA TV, La Casa De Papel, kısa çalışma ödeneği, açık kapı, Aytaç Yalman, Berat Kandili, Ziraat kredi başvuru, entübe ne demek, Halkbank kredi başvuru, ePttAVM olduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
Korona günlerinde en çok Eba tv aratıldı.
Korona günlerinde en çok Eba tv aratıldı.

Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği (UDGD) Başkanvekili Ahmet Muhammed Çalmuk, Türkiye'nin korona günlerindeki internet davranışlarına ilişkin, "Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye genelinde internette yapılan en popüler ilk 10 arama; EBA TV, La Casa De Papel, kısa çalışma ödeneği, açık kapı, Aytaç Yalman, Berat Kandili, Ziraat kredi başvuru, entübe ne demek, Halkbank kredi başvuru, ePttAVM olmuştur." ifadesini kullandı.

Çalmuk, yaptığı yazılı açıklamada, dernek olarak "Kovid-19 ve Türkiye İnternet Alışkanlıkları Analizleri" çalışmasını hazırladıklarını bildirdi.

Araştırmaya göre, 17 Nisan'a kadar Instagram'da 2 milyondanfazla gönderinin #koronavirüs, #covid19, #koronatürkiye ve#koronagünleri etiketi ile paylaşıldığını aktaran Çalmuk, "Instagram'da #koronavirüs benzeri etiketlerle paylaşılan gönderiler 110milyon kadar bir etkileşim aldı. #evdekal, #evdekaltürkiyem,#evdehayatvar etiketleri ile 3 milyondan fazla gönderipaylaşıldı. Bu gönderiler 145 milyondan fazla gösterim aldı." ifadelerini kullandı.

Çalmuk, Türkiye'de #koronavirüs ve benzeri etiketlerle 6 milyondanfazla tivit atıldığını, atılan bu tivitlerin 1 milyardan fazla tık aldığını bildirdi.

Google Indeks'te genel olarak Kovid-19 ve benzeri aramagruplarını içeren 600 milyondan fazla içeriğin yüzde 57'sinin Googlekayıtlı haber siteleri tarafından üretildiğini aktaran Çalmuk, "Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye genelinde internette yapılan enpopüler ilk 10 arama; EBA TV, La Casa De Papel, kısa çalışmaödeneği, açık kapı, Aytaç Yalman, Berat Kandili, Ziraat kredibaşvuru, entübe ne demek, Halkbank kredi başvuru, ePttAVM olmuştur." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Derhal çöpe atın!

Derhal çöpe atın!

Korunmak için taktığınız maskelerde büyük tehlike.
Lüks sığınaklara kaçıyorlar!

Lüks sığınaklara kaçıyorlar!

​Ultra zengin ABD'liler Yeni Zelanda'nın yolunu tuttu.
Bravo minibüsçü

Bravo minibüsçü

Balık istifi yolcu alan meslektaşlarını utandıracak hareket.
Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

Koronadan vefat eden kahraman doktorun son isteği ağlattı.
Silahlarla<br>sokaklara çıktılar

Silahlarla
sokaklara çıktılar

​ABD'de karantina karşıtı protestolara silahlı gruplar katıldı.
Oruca engel değil

Oruca engel değil

Koronavirüs Ramazan ayında daha da azalacak.

"Olağandışı" bir Ramazan...

"Olağandışı" bir Ramazan...

​Koronavirüs tedbirleri bu seneki Ramazan'ı farklı yaşatacak.

Altında dev anket

Altında dev anket

​2020 ve 2021 yılı için tahminlerini açıkladılar.
Tarihi<br>istihdam hamlesi

Tarihi
istihdam hamlesi

​Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak güzel haberi verdi
Yürüyüş aşkı bitmiyor

Yürüyüş aşkı bitmiyor

Bebek Sahili'nde koronavirüs ve cezaya aldırış etmediler.
Bileti iptal<br>olana iyi haber

Bileti iptal
olana iyi haber

İsteyene para iadesi, isteyene yeniden uçuş hakkı.
Üst üste<br>indirim geliyor

Üst üste
indirim geliyor

Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.
İbrahimler için #evdekal

İbrahimler için #evdekal

​İki aylık bebeğine kavuşamıyor sadece uzaktan bakabiliyor.
Türkiye<br> ne büyük devlet

Türkiye
ne büyük devlet

Kaliforniya Üniversitesindeki Türk doktordan övgü.
İlaçta benzersiz uygulama

İlaçta benzersiz uygulama

Türkiye bu yöntemle dünyaya örnek oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.