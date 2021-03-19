​​Koronada başvurular yüzde 30 arttı​

Koronavirüs risk haritasında “kırmızı” illerin artış gösterdiğine dikkat çeken İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, İstanbul için de tehlike çanlarının çaldığını söyledi.

Son günlerde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi özelinde ilk müracaat vaka sayılarında belirgin bir artış gözlemlediklerini söyleyen Prof. Dr. Gönen, “Yüzde 30 gibi bir artış var ilk başvurularda. Ama yaptığımız testlerdeki pozitiflik oranında henüz belirgin bir artış yok. Yatan hasta sayımızda da şu anda bir artış yok. Bugün itibariyle toplamda 38 hasta yatıyor. Yoğun bakım ünitemizde de 6 Kovid hastası var. Bizim ikinci pikte, yoğun bakımda hasta sayımız 55’e ulaşmıştı. Yoğun bakım kapasitemizi yükseltmiştik ve tamamı dolmuştu. Test pozitiflik oranlarımız ise son bir aydır, hatta 45 gündür yüzde 5 civarında seyrediyor” diye konuştu.

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ÜÇÜNCÜ DALGA DAHA HAFİF GEÇER

Salgının başladığı geçtiğimiz yılın mart ayında herkes için yeni bir hastalık olduğu için panik halinde testi pozitif çıkan herkesin hastaneye yatırıldığını belirten Gönen, tüm dünyada üçüncü dalganın başladığı bu günlerde ilk iki dalga ile bu sonuncu pik arasında farklar olduğunu da vurguladı. Gönen şöyle devam etti: “Şu anda hastalık hakkında biraz daha bilgilerimiz oturdu. İlk dalgaya kıyasla Eylül’ün ikinci yarısı, Ekim-Kasım aylarında yaşadığımız ikinci dalga tsunami gibi geldi. Birinci dalgadakinden çok daha fazla sayıda Kovid pozitif vaka oldu. Testlerdeki pozitiflik oranı yüzde 30’ları buldu. Şimdi üçüncü dalga geliyor mu? Evet olabilir ancak ben ilk iki dalga kadar şiddetli bir süreç beklemiyorum. Çünkü risk grubundaki birçok insanımızın aşılanması bir avantaj.”