Koronavirüs Koronada başvurular yüzde 30 arttı
TÜRKİYE

​​Koronada başvurular yüzde 30 arttı​

Koronada başvurular yüzde 30 arttı

Koronavirüs risk haritasında “kırmızı” illerin artış gösterdiğine dikkat çeken İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, İstanbul için de tehlike çanlarının çaldığını söyledi. Gönen, son günlerde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi özelinde ilk müracaat vaka sayılarında belirgin bir artış gözlemlediklerini aktardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönen, salgının başladığı geçtiğimiz yılın mart ayında herkes için yeni bir hastalık olduğundan panik halinde testi pozitif çıkan herkesin hastaneye yatırıldığını belirtti.
Gönen, salgının başladığı geçtiğimiz yılın mart ayında herkes için yeni bir hastalık olduğundan panik halinde testi pozitif çıkan herkesin hastaneye yatırıldığını belirtti.

Koronavirüs risk haritasında “kırmızı” illerin artış gösterdiğine dikkat çeken İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, İstanbul için de tehlike çanlarının çaldığını söyledi.

  • Son günlerde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi özelinde ilk müracaat vaka sayılarında belirgin bir artış gözlemlediklerini söyleyen Prof. Dr. Gönen, “Yüzde 30 gibi bir artış var ilk başvurularda. Ama yaptığımız testlerdeki pozitiflik oranında henüz belirgin bir artış yok. Yatan hasta sayımızda da şu anda bir artış yok. Bugün itibariyle toplamda 38 hasta yatıyor. Yoğun bakım ünitemizde de 6 Kovid hastası var. Bizim ikinci pikte, yoğun bakımda hasta sayımız 55’e ulaşmıştı. Yoğun bakım kapasitemizi yükseltmiştik ve tamamı dolmuştu. Test pozitiflik oranlarımız ise son bir aydır, hatta 45 gündür yüzde 5 civarında seyrediyor” diye konuştu.

Aşıda sıra 60 yaşta
KORONAVİRÜS
Aşıda sıra 60 yaşta

ÜÇÜNCÜ DALGA DAHA HAFİF GEÇER

Salgının başladığı geçtiğimiz yılın mart ayında herkes için yeni bir hastalık olduğu için panik halinde testi pozitif çıkan herkesin hastaneye yatırıldığını belirten Gönen, tüm dünyada üçüncü dalganın başladığı bu günlerde ilk iki dalga ile bu sonuncu pik arasında farklar olduğunu da vurguladı. Gönen şöyle devam etti: “Şu anda hastalık hakkında biraz daha bilgilerimiz oturdu. İlk dalgaya kıyasla Eylül’ün ikinci yarısı, Ekim-Kasım aylarında yaşadığımız ikinci dalga tsunami gibi geldi. Birinci dalgadakinden çok daha fazla sayıda Kovid pozitif vaka oldu. Testlerdeki pozitiflik oranı yüzde 30’ları buldu. Şimdi üçüncü dalga geliyor mu? Evet olabilir ancak ben ilk iki dalga kadar şiddetli bir süreç beklemiyorum. Çünkü risk grubundaki birçok insanımızın aşılanması bir avantaj.”

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