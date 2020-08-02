Koronada mutasyona yakın takip

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün Türkiye’de mutasyona uğrayıp uğramadığının belirlenmesi için çalışma başlattı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı’nda 1 ayda tamamlanması beklenen çalışmanın sonucunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklayacak.

Laboratuvar Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu, virüsün nereden girdiğini nasıl yayıldığını, hangi bölgelerde kümelenmeler gösterdiğinin araştırılmasının çok önemli olduğunu belirterek, virüs stoğunu oluşturmaya yönelik çalışmaların mart ayında başladığını ifade etti.

EN ZOR VİRÜS

Korukluoğlu, “Burada zaman önemli. Örneğin mart ayındaki virüsle haziran ayındaki virüs aynı mı, nisan ayında Karadeniz bölgesinden gelen virüsle Güneydoğu’dan gelen virüs aynı karakteristiği mi gösteriyor gibi farklı zamanların temsiliyeti bu konu için önemli oldu. Çalışmaların neticesi 4 hafta kadar sürecek ve bunun neticesi de kamuoyu ile paylaşılır” diye konuştu. Doç. Dr. Korukluoğlu, Türkiye’de şu an virüsün mutasyona uğradığını söylemek için erken olduğunu vurgulayarak, “Yani virüs kolay bir virüs değil. Benim meslek hayatımda karşılaştığım en zor virüslerden biri bu” dedi.