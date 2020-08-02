Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Koronada mutasyona yakın takip
TÜRKİYE

Koronada mutasyona yakın takip

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün Türkiye’de mutasyona uğrayıp uğramadığına yönelik çalışmanın sonuçlarını 1 ay içinde açıklayacak. Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu, “Benim meslek hayatımda karşılaştığım en zor virüslerden biri bu” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün Türkiye’de mutasyona uğrayıp uğramadığının belirlenmesi için çalışma başlattı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı’nda 1 ayda tamamlanması beklenen çalışmanın sonucunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklayacak.

Laboratuvar Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu, virüsün nereden girdiğini nasıl yayıldığını, hangi bölgelerde kümelenmeler gösterdiğinin araştırılmasının çok önemli olduğunu belirterek, virüs stoğunu oluşturmaya yönelik çalışmaların mart ayında başladığını ifade etti.

EN ZOR VİRÜS

Korukluoğlu, “Burada zaman önemli. Örneğin mart ayındaki virüsle haziran ayındaki virüs aynı mı, nisan ayında Karadeniz bölgesinden gelen virüsle Güneydoğu’dan gelen virüs aynı karakteristiği mi gösteriyor gibi farklı zamanların temsiliyeti bu konu için önemli oldu. Çalışmaların neticesi 4 hafta kadar sürecek ve bunun neticesi de kamuoyu ile paylaşılır” diye konuştu. Doç. Dr. Korukluoğlu, Türkiye’de şu an virüsün mutasyona uğradığını söylemek için erken olduğunu vurgulayarak, “Yani virüs kolay bir virüs değil. Benim meslek hayatımda karşılaştığım en zor virüslerden biri bu” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 19, vaka sayısı 996
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 19, vaka sayısı 996
Abone Ol Google News
Nükleer terör adamı

Nükleer terör adamı

​BAE, ilk nükleer santrali faaliyete geçirdi.
Dostlarımızı artıracağız

Dostlarımızı artıracağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatlarıyla bayramlaştı.
Gurur tablosu

Gurur tablosu

​Devlet sahip çıktı, onlar başardı.
Bu heyecan bitmez

Bu heyecan bitmez

​Ayasofya Cami bayramda dolup taşıyor.
Birlikte Türkiye'yiz

Birlikte Türkiye'yiz

​Rum vatandaşlar Atina'ya böyle cevap verdi.
Müzisyenin<br>hukuk zaferi

Müzisyenin
hukuk zaferi

​CHP'li başkan Semih Şahin mezarlığa sürmüştü.
TikTok’u yasaklıyor

TikTok’u yasaklıyor

​Uygulamanın tam 800 milyon kullanıcısı var.
Altın rekora doymuyor

Altın rekora doymuyor

​Gram, Temmuz ayını 444.5 lirayla kapadı.
Bakan Soylu<br>mağduru dinledi

Bakan Soylu
mağduru dinledi

​HDP'li Çelik'in istismarına uğrayan D. K. Soylu ile görüştü.
'Gerekirse ölürüm'

'Gerekirse ölürüm'

​Suriyeli Hasan, İzmir'deki yangına avuçlarıyla toprak taşıdı.
Tekrar bine yaklaştı

Tekrar bine yaklaştı

​"Bu sayının altına inmek için 33 gün çabalamıştık."
Kimse durduramadı

Kimse durduramadı

​Ürken kurbanlık boğa üstüne çıktığı bir aracı hurdaya çevirdi.
Araya 'kaynak'<br>yapınca ortalık karıştı

Araya 'kaynak'
yapınca ortalık karıştı

​Arabalı feribotta kavga vatandaş kamerasında.
Kurbanlıklar zararına gidiyor

Kurbanlıklar zararına gidiyor

​Bayramın ikinci gününde elde kalan hayvanlar için satıcılar damping yaptı.
İmamoğlu'na tepki

İmamoğlu'na tepki

Oğlum 3 yıl önce şehit oldu niye hiç arayıp sormadı?

​Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi bayramda da tıklım tıklım.

​"Ayasofya'nın açılışını gölgelemek için art niyetli tartışmalar başlatılıyor"

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.