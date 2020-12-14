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DÜNYA

'Koronalıyım' deyip, polise tükürdü: Hapis cezası aldı

ABD’de bir polis memuruna tükürdükten sonra koronavirüs olduğunu iddia eden Daniel Ray Stubblefield'ın hareketi cezasız kalmadı. 36 yaşındaki adam, iki yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi DHA
Daniel Ray Stubblefield
Daniel Ray Stubblefield

ABD’nin Oregon eyaletinde 36 yaşındaki Daniel Ray Stubblefield, koronavirüs olduğunu söyleyerek bir polisin yüzüne ilk önce öksürmüş ardından da dört kez tükürmüştü. Söz konusu polis şikayetçi olmazken yetkililer Stubblefield’e ait farklı davalara bağlı olarak tutuklama emri çıkarttı.

Alkol sorunuyla mücadele ediyor

Polisin koronavirüs testi negatif çıkarken alkollü olduğu belirtilen ve gözaltına alınan Stubblefield için karar belli oldu. İki yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan Stubblefield’in avukatları kendisinin akıl sağlığı ve alkol sorunlarıyla uzun süredir mücadele ettiğini söyledi.

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"Ne yaptığımı hatırlamıyorum"

Suçunu kabul eden Stubblefield, “Bana ne yaptığım söylendiğinde bile çoğu zaman bunları hatırlayamıyorum. Hapishanede yeni uyandım. Bu bağımlılığı yenmek için çok uğraşıyorum. İncittiğim her şey için üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınırken 'koronalıyım' diyerek polisin yüzüne tükürdü
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Gözaltına alınırken 'koronalıyım' diyerek polisin yüzüne tükürdü
Antalya'da emekli astsubay Ebubekir D. (46), birlikte yaşadığı Romen vatandaşı Karmen Volice'yi (40) rehin aldı. Jandarma eşliğinde eve operasyon düzenleyen polis, Ebubekir D.'yi etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Ebubekir D. kendisini araca bindirmeye çalışan ekiplere, 'Ben koronavirüslüyüm. Hepinize bulaşsın' diyerek tükürdü.

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