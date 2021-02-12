Koronavirüs aşısı geliştiren Prof. Özdarendeli haklarını devlete devretti

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Erciyes Üniversitesi'ne ziyarette bulundu.
Burada üniversite tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aday aşısına ilişkin açıklama yapan Yıldız, aşıyı bulan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin, çalışmasının fikri mülkiyet hakkını devlete devrettiğini söyledi.
"Kamu niteliği için teklifte bulunuldu"
Sağlık Bakanlığı himayesinde 8 yerli aşı projesinin yer aldığını belirten Yıldız, "Yerli aşıyla ilgili çalışmaların kamu niteliği kazanmasıyla alakalı her firmaya ve hocaya bir teklifte bulunuldu, 'Fikri mülkiyet haklarını devrediyor musunuz?' diye. Değerli hocamız yaptığı çalışmanın fikri mülkiyet hakkını devlete devretti." ifadelerini kullandı.
Özdarendeli'nin mülkiyet hakkının devri için tek şartı olduğunu ifade eden Yıldız, "Kendi mülkiyetiyle ilgili endişe duymadan sadece bir şartı vardı, 'Yüzde 1 Ar-Ge çalışmalarına pay ayrılırsa bundan memnun olurum' dedi. Şu anda BioNTech'in Almanya'da yürüttüğü çalışmalar bir Türk'ün yaptığı çalışmalar. Fikri mülkiyet hakkı kendisinde kalmak kaydıyla Forbes'in ilk 500 zengin sıralamasını değiştiren bir yapı oluştu. Serveti 5,2 milyar avroya ulaştı." dedi.