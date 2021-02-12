Koronavirüs Koronavirüs aşısı geliştiren Prof Özdarendeli haklarını devlete devretti
TÜRKİYE

Koronavirüs aşısı geliştiren Prof. Özdarendeli haklarını devlete devretti

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) yerli ve milli imkanlarla geliştirilen koronavirüs aday aşısını bulan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, çalışmasının fikri mülkiyet hakkını devlete devretti.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli koronavirüs aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildiğini bu fotoğrafla duyurmuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli koronavirüs aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildiğini bu fotoğrafla duyurmuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Erciyes Üniversitesi'ne ziyarette bulundu.

Burada üniversite tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aday aşısına ilişkin açıklama yapan Yıldız, aşıyı bulan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin, çalışmasının fikri mülkiyet hakkını devlete devrettiğini söyledi.

"Kamu niteliği için teklifte bulunuldu"

Sağlık Bakanlığı himayesinde 8 yerli aşı projesinin yer aldığını belirten Yıldız, "Yerli aşıyla ilgili çalışmaların kamu niteliği kazanmasıyla alakalı her firmaya ve hocaya bir teklifte bulunuldu, 'Fikri mülkiyet haklarını devrediyor musunuz?' diye. Değerli hocamız yaptığı çalışmanın fikri mülkiyet hakkını devlete devretti." ifadelerini kullandı.

Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi
FOTOĞRAF 10
Title
ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (İKUM) Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşının Faz 1 çalışmaları devam ediyor.
Title
Yerli aşı adayları arasında yaygın uygulanmaya en yakın olan ve insan deneyleri sürdürülen aşının Faz 1 kapsamında ikinci doz uygulaması 44 gönüllü üzerinde devam ediyor.
Title
14 Aralık itibarıyla yerli aşıda Faz 1 çalışması tamamlanacak ve 15 Aralık'tan sonra da Faz 2 çalışmalarına geçilecek.
Title
AŞININ SAKLANDIĞI ODA <br> <br> Gönüllülere uygulanan yerli aşının saklandığı yüksek güvenlikli oda ve dolabı görüntülendi. Odanın giriş kapısında 'yangında ilk kurtarılacaklar', 'sadece yetkili personel' yazılarının bulunduğu görüldü. Yüksek güvenlikli odada buzdolabında saklanan aşı, sadece uygulama sırasında çıkarılıyor ve 15 dakika oda sıcaklığında bekletildikten sonra uygulanıyor.
Title
'ÖZEL DOLAPTA SAKLANIYOR' <br> <br> İKUM Müdür Yardımcısı Ahmet İnal, aşıyı saklama koşullarıyla ilgili bilgi vererek, Burası güvenlikli bir oda. Her tarafında ısı kayıtları var. Bunun bir haritası çıkarılıyor. Bu ısı kayıtlarına göre de alarm sistemi var. Hem bize hem de personele bu alarm sisteminin uyarıları geliyor. Herhangi bir ısı düşmesinde hemen müdahale edebiliyoruz. Aynı zamanda hem klima kontrol hem de nem kontrolü yapılıyor. Bizim de yerli aşımız bu odadaki özel dolapta saklanıyor diye konuştu.
Title
'AŞIYI 15 DAKİKA ODA SICAKLIĞINDA BEKLETİYORUZ' <br> <br> Aşıyı dolaptan çıkardıktan sonra bir süre beklettiklerini belirten İnal, Bu dolaplar normalde buzdolabı şartlarına göre üretilmiş dolaplar oluyor. Yerli aşımız bu dolaplarda saklanabiliyor. Burada biz aşıyı gönüllüye uygulamadan önce dolaptan çıkarıyoruz. Aşıyı 15 dakika oda sıcaklığında bekletiyoruz..
Title
Oda sıcaklığına gelmesinden sonra 15 dakika sonra aşıyı gönüllüye uyguluyoruz. Bu süreçte aşının 4 derecede olan buzdolabında korunması sağlanıyor ifadelerini kullandı.
Title
Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi
Title
Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi
Title
Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi
Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) koronavirüse karşı geliştirilen ve Faz 1 kapsamında gönüllülere uygulanan yerli aşı ve saklandığı oda görüntülendi.

Mülkiyet devri için tek şart: Yüzde 1

Özdarendeli'nin mülkiyet hakkının devri için tek şartı olduğunu ifade eden Yıldız, "Kendi mülkiyetiyle ilgili endişe duymadan sadece bir şartı vardı, 'Yüzde 1 Ar-Ge çalışmalarına pay ayrılırsa bundan memnun olurum' dedi. Şu anda BioNTech'in Almanya'da yürüttüğü çalışmalar bir Türk'ün yaptığı çalışmalar. Fikri mülkiyet hakkı kendisinde kalmak kaydıyla Forbes'in ilk 500 zengin sıralamasını değiştiren bir yapı oluştu. Serveti 5,2 milyar avroya ulaştı." dedi.

Eskişehir’de mutant virüs paniği: 34 kişi karantinada
KORONAVİRÜS
Eskişehir’de mutant virüs paniği: 34 kişi karantinada

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli
Abone Ol Google News
Korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı

Korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı
Tarihin en büyük veri sızıntısı

Tarihin en büyük veri sızıntısı

3.2 milyar kullanıcının e-posta adresi ve şifreleri sızdı.
Gara şehitlerine veda

Gara şehitlerine veda

​Pençe Kartal-2 Harekatı şehitleri son yolculuğuna uğurlandı.

Sapkın ideolojilerin değil devletinin hizmetinde yürüyen gençler görüyorum.

​Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının saati değişti.

​Rize'de toplu açılışları gerçekleştirmek üzere hitap ediyor.

​Patlayıcı dolu araziyi dalıp dakikalar içinde temizliyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı öncesi kurdeleyi kesti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.