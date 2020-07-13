Koronavirüs bağışıklığı birkaç ayda kaybedilebiliyor Yapılan yeni bir araştırmaya göre koronavirüsü yenerek edinilen bağışıklık sadece birkaç ay etkili oluyor.Yapılan kan testlerinde, hastalık belirtileri hafif olanların bile virüse karşı bağışıklık tepkisi taşıdığı görüldü. Araştırmaya katılanların yüzde 60'ı Kovid-19'a yakalandıktan sonraki birkaç haftada virüse etkili karşılık gösterdi. Ancak 3 ay sonra bunların sadece yaklaşık yüzde 17'sinde Kovid-19'ü nötrleştirici antikorlar bulundu.

Haber Merkezi 13 Temmuz 2020, 16:53 Son Güncelleme: 13 Temmuz 2020, 16:55 AA