Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Tüm okullar zamanında açılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Tüm okulların yüz yüze eğitim vereceğini ve eğitimlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirten Bakan Koca, 'Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizi koruyarak uygulamalı ve yüz yüze eğitime devam edeceğiz.' dedi.