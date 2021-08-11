Koronavirüs Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak
TÜRKİYE

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans aracılığıyla toplanacak. Bakan Koca, toplantının ardından açıklamada bulunacak.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

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