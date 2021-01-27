Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak

Koronavirüse iyi geldiğini öne sürüp, kendilerini bal arılarına ısırtıyorlar

Malatya'da bazı kişiler, koronavirüse karşı iyi geldiği düşüncesiyle kendilerini, bal arılarına ısırtıyor. Uzmanlar ise uygulamaya yönelik bilimsel bir çalışma olmadığını, alerjisi olan kişilerde arı sokmasının ölümlere neden olabileceğini söyledi.