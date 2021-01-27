Koronavirüs Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak
TÜRKİYE

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak

Koronavirüs salgınına yönelik alınacak tedbirler ile atılacak adımların görüşüldüğü Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplanacak.

Haber Merkezi İHA
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın başkanlığında saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

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