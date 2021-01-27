Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın başkanlığında saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın başkanlığında saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
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