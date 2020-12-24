Koronavirüs Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı
TÜRKİYE

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı

Dün alınan kararla ertelenen koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı. Koronavirüs Bilim Kurulu’nun gündeminde virüs mutasyonu, salgın tedbirlerinin vaka tablosuna yansıması ve aşı çalışmaları var. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saat 19.00'da açıklama yapması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Arşiv

Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşle beraber Bilim Kurulu toplantısı ve sonrasında yapılan değerlendirmelerle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları yakından takip ediliyor. Dün gerçekleştirilmesi planlanan kritik koronavirüs Bilim Kurulu toplandı. Çin'den alınan virüs aşıları henüz Türkiye'ye ulaşmadı. Bilim Kurulu'nun bu süreci değerlendirilmesi ve kurulun aşı tedariki ile ilgili çalışmaları ele alması bekleniyor.

  • Bilim Kurulu'nun ikinci gündemi ise İngiltere'de görülen virüs mutasyonu olacak. İngiltere'den dönenler izolasyona alınmıştı . Onların durumu, mutasyon geçirmiş virüsün ülkeye girip girmediği ele alınacak.

İkinci mutasyon: Daha hızlı yayılıyor
KORONAVİRÜS
İkinci mutasyon: Daha hızlı yayılıyor

Bakan Koca toplantı sonrası açıklama yapacak

Alınan salgın önlemleri ve hastanelerdeki son durum da masaya yatırılacak konular arasında. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saat 19.00'da açıklama yapması bekleniyor.

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  • Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi. Toplam test sayısı 22 milyon 827 bin 953'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 62 bin 960, vefat sayısı 18 bin 602, ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu.

İkinci mutasyon: Daha hızlı yayılıyor
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İkinci mutasyon: Daha hızlı yayılıyor

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