Koronavirüs evcil hayvanları da vurdu: Korkudan sokağa atıyorlar
Koronavirüsün kısa sürede yayılmasından sonra virüsün hayvanlardan insanlara bulaşabileceği yönündeki bilgi kirliğinden kaynaklanan korkularla evcil hayvanlar sokaklara terk edilmeye başlanmıştı. İstanbul Büyükçekmece’de 3 ayda sokağa salınan evcil hayvan sayısı 20 kat artarken, hayvan barınaklarında tedavi edilen hayvanlar tekrar sahiplendirilmeyi bekliyor.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye’de görülmesinin ardından sokak hayvanlarından da virüsün bulaşabileceği yönündeki bilgi kirliliği sebebiyle sokaklara terk edilen evcil hayvan sayısında ciddi bir artış yaşandı. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde normal dönemde 3 ayda 10-20 arasında canlı hayvan sokakta bulunup getirilirken bu dönemde sayı yaklaşık 20 kat artarak 258 hayvan çıktı.
Veterinerler devreye girerek ilçede sokağa terk edilen hayvanlara fiziki ve ruhsal destek vererek onların yanında olmaya başladı. Yetkililer, sokak ortamına alışkın olmayan evcil hayvanların karşılaştığı tehlikelerin hayatlarını kaybetme pahasına olacağını söylüyor.