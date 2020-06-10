Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Koronavirüs evcil hayvanları da vurdu Korkudan sokağa atıyorlar
TÜRKİYE

Koronavirüs evcil hayvanları da vurdu: Korkudan sokağa atıyorlar

Koronavirüsün kısa sürede yayılmasından sonra virüsün hayvanlardan insanlara bulaşabileceği yönündeki bilgi kirliğinden kaynaklanan korkularla evcil hayvanlar sokaklara terk edilmeye başlanmıştı. İstanbul Büyükçekmece’de 3 ayda sokağa salınan evcil hayvan sayısı 20 kat artarken, hayvan barınaklarında tedavi edilen hayvanlar tekrar sahiplendirilmeyi bekliyor.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye’de görülmesinin ardından sokak hayvanlarından da virüsün bulaşabileceği yönündeki bilgi kirliliği sebebiyle sokaklara terk edilen evcil hayvan sayısında ciddi bir artış yaşandı. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde normal dönemde 3 ayda 10-20 arasında canlı hayvan sokakta bulunup getirilirken bu dönemde sayı yaklaşık 20 kat artarak 258 hayvan çıktı.

Koronavirüs endişesiyle evcil hayvan sahipleri otellere koştu: Boş yer bulmak imkansız
FOTOĞRAF 14
Title
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan Türkiye'de de etkisini göstermeye başlayan koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar, yetkililerin uyarıları doğrultusunda evden çıkmamaya başladı. Riskli grup olan 65 yaş üzerindeki vatandaşların sokağa çıkması ise yasaklandı. Evcil hayvan sahipleri, evlerinden çıkmayınca, bakımlarının aksamaması için hayvanlarını hayvan otellerine vermeye başladı. Vatandaşlar, evcil hayvanlarını gezdirmek, tuvalet gibi ihtiyaçlarının karşılanması için can dostlarını veteriner hekim gözetimindeki evcil hayvan otellerine bırakıyor.
Title
Çukurova ilçesindeki Karaisalı yolunda 22 dönüm alanda 36 yatak kapasitesiyle hizmet veren evcil hayvan otelinin ortaklarından Mehmet Ali Efe, normal şartlar altında kış ve ilkbaharda sezonun ölü geçtiğini ancak koronavirüs nedeniyle hayvanlarının iyi hizmet almasını isteyen vatandaşların talebi üzerine yatak kapasitesini artırmayı planladıklarını söyledi. Koronavirüse karşı otelde dezenfeksiyon çalışmalarının düzenli olarak yapıldığını ve hayvan sahiplerinin bile ziyaretinin kabul edilmediğini kaydeden Efe, hayvanların 'pet taksi' ile evlerinden alınıp otele getirildiğini ve hizmet sonunda tekrar evlerine bırakıldığını anlattı.
Title
Efe, otelde konaklayan evcil hayvanların evde gördükleri hizmetin birebir aynısından biraz daha fazlasını sağladıklarını vurgulayarak şunları söyledi:
Title
Mama saatleri, kullanılması gereken ilaçlar, gezme saatleri, oyun saatleri, hepsi burada dikkate alınıyor. Bir şehirde, bahçede ya da parkta ne gerekiyorsa burada fazlasıyla yapılıyor. Salgının ilk ortaya çıktığı zamanlarda haftada 8-10 randevumuz oluşurken bu sayı günde 5-6'ya çıktı. İnsani açıdan bu virüs yüzünden oldukça üzüntülüyüz ama salgından küçük dostlarını korumak, bakımlarının, ihtiyaçlarının olduğu gibi devam etmesini isteyen hayvan sahipleri için burası uygun ve konsept bir alan. Doluluk oranımız yüzde 100'e ulaşmak üzere. Diğer pet otellerinin yanı sıra veteriner hekim kliniklerinin de hareketlendiğini duyuyoruz. Bu alanı izole tuttuğumuz için riski minimumda tutuyoruz. Alanımızda haftada 4 gün dezenfeksiyon işlemi yapılıyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Koronavirüs endişesiyle evcil hayvan sahipleri otellere koştu: Boş yer bulmak imkansız
Adana'da, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan evcil hayvan sahipleri, can dostlarının bakımı ve ihtiyaçlarının aksamaması için veteriner hekim gözetimindeki evcil hayvan otellerine bırakmaya başladı. Evcil hayvan otellerinde yoğunluk yaşanmaya başladı.

  • Veterinerler devreye girerek ilçede sokağa terk edilen hayvanlara fiziki ve ruhsal destek vererek onların yanında olmaya başladı. Yetkililer, sokak ortamına alışkın olmayan evcil hayvanların karşılaştığı tehlikelerin hayatlarını kaybetme pahasına olacağını söylüyor.

Evcil hayvandan virüs bulaşmaz: Onları sokağa terk etmeyin
KORONAVİRÜS
Evcil hayvandan virüs bulaşmaz: Onları sokağa terk etmeyin
Abone Ol Google News
Yasaklar yeniden gelebilir

Yasaklar yeniden gelebilir

​Hastanelerin dolması 'ikinci dalga' kabul edilecek.
Mimari de dönüşecek

Mimari de dönüşecek

​Salgının yayılma hızı ile mimari arasında doğru orantı var.
CHPnin gündemi: Kamu malına zarar

CHP'nin gündemi: Kamu malına zarar

​Tanal elleri acımasın diye Meclis sırasını hırpaladı.
İşsizlik düşüşte

İşsizlik düşüşte

Türkiye İstatistik Kurumu kritik veriyi açıkladı.
DSÖ tutarsızlığında bugün

DSÖ tutarsızlığında bugün

​Şimdi de 'Semptom göstermeyenler hastalık bulaştırmaz' diyorlar.
100 yıl önce Ayasofya

100 yıl önce Ayasofya

​Cami olduğu yıllara ait bilinmeyen fotoğraflar.
Yapışık gittiler<br>ayrı ayrı döndüler

Yapışık gittiler
ayrı ayrı döndüler

​Erdoğan'ın sahip çıktığı siyam ikizleri Türkiye'de.
Dünya<br>peşinden koşuyor

Dünya
peşinden koşuyor

Bir ay içerisinde ​milyar dolarlık rekor sipariş geldi.
Atina blöf peşinde!

Atina blöf peşinde!

'Yunan ordusu, tek bir kurşun bile sıkamaz.'
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Tarih açıklandı<br>telefonlar kitlendi

Tarih açıklandı
telefonlar kitlendi

​On binlerce çift düğün hazırlıklarına başladı.
ABD'de<br>FETÖ okulu kapatıldı

ABD'de
FETÖ okulu kapatıldı

'​Para toplamak için okul açanlara karşı duracağız.'
3 ilde FETÖ operasyonu

3 ilde FETÖ operasyonu

Polislikten ihraç edilenler dahil ​63 kişi hakkında gözaltı kararı.
Milletimiz Ayasofya açılsın diyor

Milletimiz Ayasofya açılsın diyor

​Tüm Türkiye Danıştay'ın kararını bekliyor.
Üç kayyum<br>şehrine yeni vali

Üç kayyum
şehrine yeni vali

​Siirt, Diyarbakır ve Mardin'e yeni vali atandı.
Yak yık<br>yağmala zihniyeti

Yak yık
yağmala zihniyeti

​İşte sözde medeni Batı'nın yakıp yıktığı Osmanlı eserleri!
Uzaydan hayvanları izleyip proje geliştirdiler
Teknoloji

Uzaydan hayvanları izleyip proje geliştirdiler

Uluslararası Uzay İstasyonu, hayvanları uzaydan izleyerek vahşi yaşamı korumaya yönelik bir proje geliştirdi. ICARUS projesi ile algılama yetenekleri incelenen inek, keçi ve koyunların deprem ve volkanik patlamalar öncesi davranışsal değişiklikleri sensörlerle algılanabilecek ve erken uyarı sağlanabilecek
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı takvimindeki değişiklikte koronavirüs etkisi yok
Hayat

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı takvimindeki değişiklikte koronavirüs etkisi yok

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, Sağlık Bakanlığının aşı takviminde yaptığı değişikliğin koronavirüsle bir ilgisinin olmadığını belirtti. Prof. Dr. Kara, "Bu değişiklik planlanan bir değişiklikti. Aşılar okullarda yapıldığında ailelerin tereddütleri oluyordu. Şimdi bu işi bilen ve istedikleri soruları sorabilecekleri hekimlerce yapılacağı için bu tereddütlerin de önüne geçilmiş olacak" dedi.
Liselilerden bostan korkuluğu yerine drone: Tarlaları vahşi hayvanlardan koruyor
Teknoloji

Liselilerden bostan korkuluğu yerine drone: Tarlaları vahşi hayvanlardan koruyor

Lise öğrencilerinin, her yıl dünyadaki problemleri belirleyip ürettiği yenilikçi çözümlerin yarıştırdığı U-MakerFest bu yıl dördüncü kez gerçekleştirildi. Online ortamda ‘Tarım’ teması ile 57 robotik, 25 oyun tasarımı ve 17 video animasyon alanında toplam 99 proje tanıtıldı. Yarışmayı, robotik alanında, tarım ürünlerini zararlı hayvanlardan korumayı hedefleyerek drone geliştiren takım kazandı. Bu tarz dronelar bostan korkuluklarının yerini alıp tarım alanlarını teknoloji yardımıyla koruyabilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.