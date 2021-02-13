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TÜRKİYE

Koronavirüs felce sebep olabiliyor

Koronavirüse ilişkin yeni detay: Felce neden oluyor!

Tüm dünyada hızla yayılan ve mutasyona uğramış yeni hali ortaya çıkan koronavirüsün insan vücudunda ortaya çıkardığı hasarlara ilişkin dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldız Değirmenci, koronavirüsün insan vücudunda sadece solunum yollarını etkilemediğini ifade ederek, “Kanın pıhtılaşmasına zemin hazırladığı için daha önemli olan inme gibi felce sebep olabiliyor” dedi.

Haber Merkezi DHA
Prof. Dr. Yıldız Değirmenci, koronavirüsün vücudun sinir sistemini de etkilediğini belirtti.
Prof. Dr. Yıldız Değirmenci, koronavirüsün vücudun sinir sistemini de etkilediğini belirtti.

Dünya’da son 1 yıldır görülen ve ölümlere neden olan koronavirüs salgınına mutasyonlu virüs de eklenince uyarılar peş peşe gelmeye başladı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldız Değirmenci, koronavirüsün solunum sisteminin yanı sıra nörolojik olarak da vücudun sinir sistemini etkilediğini belirterek,

“Koronavirüs esas itibarıyla solunum yollarını etkileyen bir virüs. Ancak son zamanlarda, elde edilen vakalarda ve bildirilen yayınlarda biliyoruz ki sadece solunum sistemini etkilemekle kalmıyor. Sinir sistemini etkileme potansiyeli de olan bir virüs. Sinir sisteminde birtakım değişiklikler yaratabiliyor. Bazen tamamen nörolojik belirti olmadan seyreden bu hastalıkta bazen çok yaygın olarak gördüğümüz kas ağrıları, eklem ağrıları, baş ağrıları, baş dönmeleri, bulantı, kusmalar ve hastaların çok sık dile getirdiği koku alma bozuklukları gibi hafif belirtiler karşımıza çıkabiliyor” dedi.

Prof. Dr. Yıldız Değirmenci, koronavirüsün vücudun sinir sistemini etkilediğini belirtti.

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İNMEYE NEDEN OLUYOR

Prof. Dr. Değirmenci ayrıca koronavirüsün kan pıhtılaşması nedeniyle inmeye neden olabileceğine dikkat çekerek,

“Bunların yanı sıra kanın pıhtılaşmasına zemin hazırladığı için daha önemli olan inme gibi yani felce sebep olabilen tablolar ortaya çıkabiliyor. Sara nöbeti dediğimiz epileptik nöbetlerle karşımıza geliyor. Çeşitli derecelerde bilinç bulanıklıkları görebiliyoruz. Daha ötesinde vaka bildirimleriyle gösterilmiş kolumuzu, bacağımızı çalıştıran periferik sinirler dediğimiz sinirlerin tutulumuyla birtakım güçsüzlükler, kuvvetsizlikler, duyu kayıplarına sebep olduğunu biliyoruz. Bu nedenle her sistemi olduğu gibi sinir sistemini de etkileyen bir virüs” ifadelerini kullandı.

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Kırıkkale'de bir yolcu otobüsünde HES kodu sorgulamasında iki yolcunun durumunun riskli olduğunun tespit edilmesi üzerine tüm yolcular karantinaya alındı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine getirilen otobüsteki 29'u yolcu 31 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, durumları riskli çıkan iki yolcu ve otobüs firmasına da 4 bin 50'şer lira para cezası uygulandı.


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