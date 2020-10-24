ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 500 bini bulabilir

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve daha sonra tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde bir milyon 149 bin 367’ye, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı ise 42 milyon 497 bin 381’e yükseldi.
Şubat ayında 500 bine çıkabilir
Ülkelerin üstün tedbirlerine rağmen alınan önlemler yetersiz kalıyor ve dünyanın çeşitli ülkelerinde vaka sayısı artıyor. ABD’de uzmanlar, koronavirüs kaynaklı ölümlerin Şubat ayında 500 bine çıkabileceğini açıkladı.
Maske takmamaya devam edilirse...
Washington Üniversitesi Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü ABD’de koronavirüs ölümlerinin tüm Amerikalılar maske takmadığı sürece Şubat ayında 500 bine çıkabileceğini öngördü. Vaka sayısı 8 milyon 746 bin 953’e yükselen ABD’de salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 229 bin 284’e yükseldi. Ülkede ölümlerin kırsal bölgelerde merkez bölgelere göre daha fazla artış göstermeye başladığı da belirtildi.