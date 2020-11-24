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Koronavirüs 25 gündür yeni vaka yok Avustralyanın Victoria eyaletinde koronavirüs hasta sayısı sıfırlandı
DÜNYA

Koronavirüs haberleri: Avustralya’nın Victoria eyaletinde vaka sayısı sıfırlandı

25 gündür yeni vaka yok: Avustralya’nın Victoria eyaletinde koronavirüs hasta sayısı sıfırlandı

Avustralya’da en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ve koronavirüse bağlı can kaybı sayısının yüksek olduğu Victoria eyaletinde aktif vaka sayısının sıfıra indiği açıklandı. Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews yaptığı açklamada, eyalette üst üste 25 gündür yeni vaka tespit edilmediğini belirtti.

Haber Merkezi İHA
Victoria Eyaleti'nde son aktif vaka hastaneden taburcu edildi.
Victoria Eyaleti'nde son aktif vaka hastaneden taburcu edildi.

Avustralya’da salgının başlangıcından bu yana tespit edilen toplam 20 bin 345 vaka ile ülke genelinde en fazla koronavirüs vakasının ve virus kaynaklı can kaybı sayısının kaydedildiği Victoria eyaletinde alınan sıkı önlemler sonucunda aktif vaka sayısının sıfıra indiği bildirildi.

Avustralya’da 5 ay sonra ilk kez yeni koronavirüs vakası kaydedilmedi
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Avustralya’da 5 ay sonra ilk kez yeni koronavirüs vakası kaydedilmedi

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews yaptığı açklamada, eyalette üst üste 25 gündür yeni vaka tespit edilmediğini belirtti. Andrews, korona virüsle mücadelede elde edilen sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Eyaleti virüsten temizledik. Son aktif vakamızı hastaneden taburcu ederek evine gönderdik. Doktorlar, hemşireler ve tüm sağlık çalışanları bu süreçte büyük efor sarf etti. İnsanları test yaptırmaya güçlü bir şekilde teşvik ettik ve başardık" dedi.

Avustralya koronavirüs mücadelesini yendi: 10 gündür can kaybı, 7 gündür yeni vaka yok
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10 aylık duraklamanın ardından harekete geçildi

Andrews açıklamasında ayrıca, Kovid-19 salgınının beraberinde getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak için harekete geçtiklerinin altını çizerek, “10 aylık bir duraklamanın ardından hükümet olarak adım atmanın zamanı geldi. Kaybedilen işlerin geri kazanılması ve yeni iş alanları açmak için önümüzde engel kalmadı" ifadelerini kullandı.

Avustralya’da koronavirüs yasakları geri geldi
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Avustralya’da koronavirüs yasakları geri geldi

Eyaletler sınırlarını açtı

Avustralya’nın nüfus yoğunluğu fazla olan eyaletleri, korona virüs nedeniyle kapalı tuttukları sınırları yeniden açma kararı aldı. Ülkedeki en kalabalık eyalet olan Yeni Güney Galler, ikinci dalga nedeniyle zor günler geçiren ancak aldığı tedbirler sayesinde virüsü yenen Victorialılara 138 gün sonra sınırlarını açtı.

Sınırların kaldırılmasının ardından havaalanlarında yoğunluk gözlemlenirken, Avustralya’nın başkentinde bulunan Sydney Havaalanı’nda bir grubun

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  • Yaz mevsimine hazırlanan Avustralya’da turistik eyalet Queensland de korona virüs vakalarının en sık görüldüğü Victoria ve Yeni Güney Galler’e sınırlarını açtı. Queensland Başbakanı Annastacia Palaszczuk yaptığı açıklamada, 2 eyalette son 24 saat içinde yeni korona virüs vakası kaydedilmediği takdirde önümüzdeki haftadan itibaren eyalete serbestçe giriş-çıkış yapılabileceğini duyurdu.

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