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TÜRKİYE

Koronavirüs haberleri: Ordu’da koronavirüse yakalanan baba ile 2 yaşındaki kızının cam arkasından birbirlerini sevmesi yürekleri burktu

Koronavirüse yakalanan baba ile kızının yürek burkan görüntüsü

Fatsa’da koronavirüse yakalanan Erdal Dalar, evde karantinaya alındı. 2 yaşında bir kızı bulunana Dalar'ın kızını camın arkasından seviyor. Kızıyla cam arkasından oyunlar oynayan babanın görüntüleri yürekleri burktu.

Haber Merkezi İHA
Erdal Dalar ile kızı Fatma Hafsa
Erdal Dalar ile kızı Fatma Hafsa

Ordu’da da virüsün yayılmasını engellemek adına alınan kararlar, kimi zaman insanların virüs ile karşı karşıya gelmesini engelleyemeyebiliyor. Koronavirüs salgının artış gösterdiği son günlerde kimi zaman yürekleri sızlatan görüntüler de ortaya çıkabiliyor.

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CAMIN ARKASINDAN BİRBİRLERİNİ SEVİYORLAR

  • Ordu’nun Fatsa ilçesinde, koronavirüs teşhisi konulan Erdal Dalar evinde karantinada bulunurken, 2 yaşındaki kızı Fatma Hafsa’ya da özlemi her geçen gün artıyor. Yaklaşık 9 gündür ev karantinası devam eden Erdal Dalar, evladını camın arkasından seviyor, oyun oynuyor.

Babasına camın arkasına gelerek seslenen Fatma Hafsa, babasına sarılacağı günü özlemle çekiyor.

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Baba Erdal Dalar ise kızı ile her dakika camdan kendisini severek hasret gideriyor. İzolasyonun cumartesini günü biteceğini söyleyen baba, bundan sonra ki günlerde ailesi bata olmak üzere bu salgından korunmak için daha ciddi bir savaş vereceğini söyledi.

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