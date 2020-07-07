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DÜNYA

Koronavirüs hastası kadının bebeği sezaryen doğumla kurtarıldı: Tehlike muayenede anlaşıldı

Filistin Sağlık Bakanlığı, annesi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bebeğin, kalp atışlarının zayıflaması üzerine sezaryen doğumla kurtarıldığını açıkladı. Bakanlık, anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu, annenin tedavisinin ardından taburcu edileceğini kaydetti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Filistin Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, El-Halil Hastanesi'ne gelen 23 yaşındaki Kovid-19 hastası Filistinli kadın salgın hastalıklar bölümünde muayene edildi.

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Anne, acil sezaryen doğuma alındı

  • Muayenede bebeğin kalp atışlarının zayıfladığının anlaşılmasının ardından doktorlar, anne adayını acilen sezaryen doğuma aldı.

Bakanlık, anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu, annenin tedavisinin ardından taburcu edileceğini kaydetti.

  • Filistin'de son verilere göre Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 21'e, vaka sayısı ise 4 bin 786'ya yükseldi.
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