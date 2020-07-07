Koronavirüs hastası kadının bebeği sezaryen doğumla kurtarıldı: Tehlike muayenede anlaşıldı

Filistin Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, El-Halil Hastanesi'ne gelen 23 yaşındaki Kovid-19 hastası Filistinli kadın salgın hastalıklar bölümünde muayene edildi.
Anne, acil sezaryen doğuma alındı
- Muayenede bebeğin kalp atışlarının zayıfladığının anlaşılmasının ardından doktorlar, anne adayını acilen sezaryen doğuma aldı.
Bakanlık, anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu, annenin tedavisinin ardından taburcu edileceğini kaydetti.
- Filistin'de son verilere göre Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 21'e, vaka sayısı ise 4 bin 786'ya yükseldi.