Koronavirüs ile ilgili endişe verici iddia: İyileşen hastalar aylar sonra bağışıklıkların yok oluyor Uzmanlar, koronavirüs hastalarının’ının hastalığın belirtilerinin ortaya çıkmasından itibaren 2 hafta içinde ‘koronavirüse karşı koruyan antikorları’ geliştirdiği görüldü. Araştırmacılar çalışmanın devamında yaklaşık 3 ay içinde bu oranın, yüzde 17’ye gerilediğini ve iyileşen hastalara bağışıklık sağlayan antikorlarının, düşme gösterip tekrar koronavirüse yakalanabileceğini vurguladı.

Haber Merkezi 13 Temmuz 2020, 11:46 Son Güncelleme: 13 Temmuz 2020, 11:57 DHA