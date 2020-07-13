Koronavirüs ile ilgili endişe verici iddia: İyileşen hastalar aylar sonra bağışıklıkların yok oluyor
Uzmanlar, koronavirüs hastalarının’ının hastalığın belirtilerinin ortaya çıkmasından itibaren 2 hafta içinde ‘koronavirüse karşı koruyan antikorları’ geliştirdiği görüldü. Araştırmacılar çalışmanın devamında yaklaşık 3 ay içinde bu oranın, yüzde 17’ye gerilediğini ve iyileşen hastalara bağışıklık sağlayan antikorlarının, düşme gösterip tekrar koronavirüse yakalanabileceğini vurguladı.
İngiltere’de King’s College London uzmanlarının gerçekleştirdiği tıbbi çalışmaya göre, koronavirüsten (Covid-19) iyileşen hastaların grip hastalığı gibi aylar sonra bağışıklığını kaybedip tekrar koronavirüs olabilecekleri belirlendi.