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Koronavirüs Koronavirüs ile ilgili endişe verici iddia İyileşen hastalar aylar sonra bağışıklıkların yok oluyor
DÜNYA

Koronavirüs ile ilgili endişe verici iddia: İyileşen hastalar aylar sonra bağışıklıkların yok oluyor

Uzmanlar, koronavirüs hastalarının’ının hastalığın belirtilerinin ortaya çıkmasından itibaren 2 hafta içinde ‘koronavirüse karşı koruyan antikorları’ geliştirdiği görüldü. Araştırmacılar çalışmanın devamında yaklaşık 3 ay içinde bu oranın, yüzde 17’ye gerilediğini ve iyileşen hastalara bağışıklık sağlayan antikorlarının, düşme gösterip tekrar koronavirüse yakalanabileceğini vurguladı.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İngiltere’de King’s College London uzmanlarının gerçekleştirdiği tıbbi çalışmaya göre, koronavirüsten (Covid-19) iyileşen hastaların grip hastalığı gibi aylar sonra bağışıklığını kaybedip tekrar koronavirüs olabilecekleri belirlendi.

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SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI OLGUSUNU TEHLİKEYE SOKUYOR

Çalışma sonucu ortaya çıkan bulguların, ‘sürü bağışıklığını’ tehlikeye soktuğu belirtildi.

  • Çalışmayı yürüten uzmanlardan Profesör Stuart Neil basına yaptığı açıklamada “Koronavirüs hakkında bildiğimiz şeylerden biri de, insanların oldukça sık yeniden enfekte olabilmesidir” dedi.

King's College London araştırması henüz hakem değerlendirilmesine alınmadığı ifade edildi.

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