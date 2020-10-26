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DÜNYA

Koronavirüs IQ'yu düşürüyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, koronavirüse yakalananların beyinlerinin yaklaşık 10 yıl yaşlandığı ve IQ'larının düştüğü saptandı.

Haber Merkezi Diğer
Koronavirüsün IQ'yu düşürdüğü tespit edildi.
Koronavirüsün IQ'yu düşürdüğü tespit edildi.

İngiltere'de yapılan bir araştırmada koronavirüsün zekayı etkilediği saptandı.

Imperial College London, Cambridge Üniversitesi, King's College London ve Chicago Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, koronavirüsün beyinde oluşturduğu hasarlar incelendi.

BEYİN 10 YIL YAŞLANIYOR

Sputnik'te yer alan habere göre araştırmayı yöneten Imperial College London’da görevli Dr. Adam Hampshire, Kovid-19’u yenen bazı hastaların beyinlerinin 10 yıl yaşlandığı ve bazılarının IQ seviyelerinin düştüğünü gözlemlediklerini dile getirdi.

Kapalı alanda 4 dakikada bulaşıyor
KORONAVİRÜS
Kapalı alanda 4 dakikada bulaşıyor

IQ'DA DÜŞÜŞ

Koronavirüsü atlatan 84 bin 285 kişiye yapılan zeka testi sonucunda hastalığı en ağır atlatanların IQ’larında yaklaşık 8.5 puanlık bir düşüş görüldüğü kaydedildi.

Araştırma sonucunda, "Kovid-19 olan bireyler, ayrıntılı yaş ve demografik profilleri göz önüne alındığında, birden fazla alanda bilişsel testlerde beklenenden daha kötü performans gösteriyor. Beyin sağlığında yaşanan gerileme hastalığın ne kadar ağır geçtiğiyle orantılı" denildi.

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