Koronavirüs nedeniyle boşalan yollar aslanlara kaldı

Güney Afrika’daki Kruger Ulusal Parkı’nın korucusu Richard Sowry, normalde turistlerin doldurduğu yollarda devriye gezerken ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Kruger diğer vahşi yaşam parkları gibi, ülke genelindeki koronavirüs karantinasının bir parçası olarak 25 Mart’tan beri kapalı.

BBC’nin haberine göre, Sowry yolda aslanları gördüğünde, arabasını beş metre uzakta durdurup fotoğraf çekmeye başladı. Sowry, cep telefonuyla fotoğraf çekerken aslanların rahatsız görünmediğini belirtti.

Aslanlar insanlara alışkın

Park korucusu “Aslanlar araçtaki insanlara alışkın. Tüm hayvanların yürüyerek gelen insanlardan daha fazla içgüdüsel korkuları vardır, eğer yürüseydim bu kadar bile yaklaşmama izin vermezlerdi” dedi. Ancak korucular, yollar artık hareketsiz olduğu için aslanların güvenli bir yer olduğunu düşünmelerini istemiyor.