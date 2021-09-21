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Koronavirüs salgınında bir ilk: Çocuklar için toplu aşılama

Küba, tüm çocuklar için toplu bir koronavirüs aşı programı başlatan ilk ülke oldu. Çocukların virüse karşı tam olarak aşılanmış sayılmaları için üç doz almaları gerekecek. Ayrıca ülkede aşılama kampanyasında kendi ürettiği aşıları kullanılıyor.

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Koronavirüs salgınında bir ilk: Çocuklar için toplu aşılama
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Nüfusunun yüzde 90'ını aşılama çabasını sürdüren Küba, çocuklar için ilk toplu COVID-19 aşı kampanyasını başlattı. TRT Haber'in aktardığına göre; Küba istatistiklerine göre, en az 117 bin 500 çocukta koronavirüs tespit edildi. Küba Sağlık Bakanı Jose Portal Miranda, çocuklar için virüs vakalarının artmasının "endişe verici" olduğunu belirtti.

  • Küba'daki çocuklar arasında vakalarının artması, yetkililerin bu ayın başlarında okulları yeniden açma planlarını ertelemesine neden olmuştu.

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Kendi ürettiği aşıları kullanıyor

Eğitim Bakan Yardımcısı Eugenio González, ebeveynlerin çocuklarına okula dönmek için aşı yaptırmak zorunda olmadıklarını, ancak halkı çocuklarını aşılamaya çağırdıklarını ve yüzde 100 Küba menşeli aşıları olduğunu söyledi. Küba Soberana-2 ve Abdala isimleri verilen iki ayrı COVID-19 aşısı geliştirdi.

  • Ülkede 2 ila 18 yaşındaki çocuk ve gençlere Soberan-2, yetişkinlere ise Abdala aşısı yapılıyor. Bu aşılar henüz uluslararası kurumlar tarafından onaylanmadı.

Küba'da kriz: Salgın ve gıda kuyruklarını protesto ettiler
FOTOĞRAF 5
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Koronavirüs salgınıyla kötüleşen ekonomik durumu ve azalan özgürlük ortamını protesto eden halk, ‘özgürlük’ ve Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’i istifaya çağıran sloganlar atarak başkent Havana sokaklarında yürüdü.
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Çoğunluğu gençlerden oluşan binlerce kişilik gruba polis göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunurken en az 30 kişinin gözaltına alındığı görüldü.
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Müdahale edenler içinde üniformalı polislerin yanı sıra sivil kıyafetli kişilerin olması dikkat çekti. Ayrıca Diaz-Canel’in devrimcileri eylemcilerle yüzleşmeye çağırması üzerine yaklaşık 300 kişilik grup Küba bayraklarıyla karşı protesto düzenledi.
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Küba'da kriz: Salgın ve gıda kuyruklarını protesto ettiler
Küba'da son yılların en büyük hükümet karşıtı protesto gösterisi düzenlendi.
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