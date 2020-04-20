Koronavirüs Koronavirüs testi pozitif çıkan hasta 2 kez hastaneden kaçtı Pişman oldu geri döndü
TÜRKİYE

Koronavirüs testi pozitif çıkan hasta 2 kez hastaneden kaçtı: Pişman oldu geri döndü

Çorlu'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina altına alınmamak için 2 kez hastaneden kaçan 34 yaşındaki M.K., pişmanlık duyarak kendi isteğiyle hastaneye gitti.

Haber Merkezi DHA
Çorlu'da hastaneden kaçan M.K. daha sonra kendi isteği ile geri döndü
Çorlu'da hastaneden kaçan M.K. daha sonra kendi isteği ile geri döndü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan M.K., geçen pazartesi günü Çorlu Devlet Hastanesi’ne giderek muayene oldu. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan M.K., karantinaya girmeden hastaneden kaçtı. Hastane yönetiminin durumu bildirdiği polis, M.K.’yi bir gün sonra parkta otururken yakaladı. M.K., çağrılan ambulansla özel bir hastaneye götürülerek karantina altına alındı.

YENİDEN KAÇTI PİŞMAN OLUP DÖNDÜ

  • M.K., geçen çarşamba yeniden hastaneden kaçarken, polis her yerde arama çalışması başlattı. Pişmanlık duyan M.K., cuma günü kendi isteğiyle Çorlu Devlet Hastanesi’ne başvurup, tedavi olmak istediğini söyledi. M.K., bugün ise Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek, tedaviye alındı.

DHA
Çorlu'da hastaneden kaçan M.K. daha sonra kendi isteği ile geri döndü

DHA
Çorlu'da hastaneden kaçan M.K. daha sonra kendi isteği ile geri döndü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Mayıs sonuna kadar beş bin solunum cihazı üretilmiş olacak
KORONAVİRÜS
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Mayıs sonuna kadar beş bin solunum cihazı üretilmiş olacak

İran'da koronavirüs nedeniyle 91 kişi daha hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS
İran'da koronavirüs nedeniyle 91 kişi daha hayatını kaybetti

AKM inşaatında koronavirüse rağmen çalışmalar sürüyor
GÜNDEM
AKM inşaatında koronavirüse rağmen çalışmalar sürüyor

Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışında konuştu: Türkiye sağlık hizmetlerinde bir destan yazmıştır
HAYAT
Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışında konuştu: Türkiye sağlık hizmetlerinde bir destan yazmıştır

İspanya'da 399 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS
İspanya'da 399 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan Kırklareli Valisi'nden sevindiren haber: İkinci testi negatif çıktı
KORONAVİRÜS
Koronavirüse yakalanan Kırklareli Valisi'nden sevindiren haber: İkinci testi negatif çıktı

İstanbul'da 20 liradan satılan limon depolarda çürümeye başladı
EKONOMİ
İstanbul'da 20 liradan satılan limon depolarda çürümeye başladı
Abone Ol Google News
Derhal çöpe atın!

Derhal çöpe atın!

Korunmak için taktığınız maskelerde büyük tehlike.
Lüks sığınaklara kaçıyorlar!

Lüks sığınaklara kaçıyorlar!

​Ultra zengin ABD'liler Yeni Zelanda'nın yolunu tuttu.
Bravo minibüsçü

Bravo minibüsçü

Balık istifi yolcu alan meslektaşlarını utandıracak hareket.
Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

Koronadan vefat eden kahraman doktorun son isteği ağlattı.
Silahlarla<br>sokaklara çıktılar

Silahlarla
sokaklara çıktılar

​ABD'de karantina karşıtı protestolara silahlı gruplar katıldı.
Oruca engel değil

Oruca engel değil

Koronavirüs Ramazan ayında daha da azalacak.

"Olağandışı" bir Ramazan...

"Olağandışı" bir Ramazan...

​Koronavirüs tedbirleri bu seneki Ramazan'ı farklı yaşatacak.

Altında dev anket

Altında dev anket

​2020 ve 2021 yılı için tahminlerini açıkladılar.
Tarihi<br>istihdam hamlesi

Tarihi
istihdam hamlesi

​Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak güzel haberi verdi
Yürüyüş aşkı bitmiyor

Yürüyüş aşkı bitmiyor

Bebek Sahili'nde koronavirüs ve cezaya aldırış etmediler.
Bileti iptal<br>olana iyi haber

Bileti iptal
olana iyi haber

İsteyene para iadesi, isteyene yeniden uçuş hakkı.
Üst üste<br>indirim geliyor

Üst üste
indirim geliyor

Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.
İbrahimler için #evdekal

İbrahimler için #evdekal

​İki aylık bebeğine kavuşamıyor sadece uzaktan bakabiliyor.
Türkiye<br> ne büyük devlet

Türkiye
ne büyük devlet

Kaliforniya Üniversitesindeki Türk doktordan övgü.
İlaçta benzersiz uygulama

İlaçta benzersiz uygulama

Türkiye bu yöntemle dünyaya örnek oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.