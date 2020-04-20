Koronavirüs testi pozitif çıkan hasta 2 kez hastaneden kaçtı: Pişman oldu geri döndü Çorlu'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina altına alınmamak için 2 kez hastaneden kaçan 34 yaşındaki M.K., pişmanlık duyarak kendi isteğiyle hastaneye gitti.

Haber Merkezi 20 Nisan 2020, 13:29 Son Güncelleme: 20 Nisan 2020, 13:34 DHA