Koronavirüs Koronavirüsten ölmeden önce arkadaşına gönderdiği son mesaj duygulandırdı Aklın varsa çıkma
TÜRKİYE

Koronavirüsten ölmeden önce arkadaşına gönderdiği son mesaj duygulandırdı: Aklın varsa çıkma

Zonguldak'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden maden işçisi 52 yaşındaki Kemal Soytürk'ün hastanede tedavi gördüğü sırada arkadaşına "Ölüyorum, aklın varsa çıkma" diye tavsiyede bulunduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Kemal Soytürk'ün arkadaşına gönderdiği mesaj.
Kemal Soytürk'ün arkadaşına gönderdiği mesaj.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğü’nde elektrik teknikeri olarak çalışan Kemal Soytürk, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

ARKADAŞINA GÖNDERDİĞİ MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Kemal Soytürk, bugün sabah saatlerinde Kırat Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kemal Soytürk'ün tedavi gördüğü sırada arkadaşıyla WhatsApp üzerinden yaptığı konuşma sosyal medyada yayıldı.

DHA
Kemal Soytürk
  • Mesajında 9 gündür hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Kemal Soytürk'ün, "Ben öldüm, ölüyorum. Konuşamıyorum artık son evresi. 9 gündür yüksek ateşle yatıyorum. Aklın varsa çıkma. Dayanamazsın çok ıstıraplı" dediği görüldü.

DHA
Kemal Soytürk'ün arkadaşına gönderdiği mesaj.

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